¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¡×¥¨¥É¥Þ¥ó¡¢¸Î¾ã¤«¤é¤Î¡ÈÉü³è¡É¤Ø´üÂÔ¤â¡ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÀÚÇ÷´¶¤Î¤Ê¤µ¡×¤ò»ØÅ¦

¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë±¦Â¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÄ´À°¤¬ÃÙ¤ì¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄÖ¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î»×¤¤¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡30ºÐ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¡Ö³«ËëÀäË¾¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¤½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ò³è¤«¤·¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÆâÌî¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤â¤Þ¤¿ÆóÎÝ¤ò½½Ê¬¤Ë¼é¤ì¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ïºòµ¨¡¢97»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.225¡¢13ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¡Ê.274¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇÄã¤Î¿ô»ú¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤âÈà¤ÎÉü³è¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤Ï¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤ËºÂ¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡Ö¤¿¤È¤¨2¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ½ÐÎÝ¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÂÇÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èà¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Ï±¦Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ2ÅÙ¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¤½¤Î°ÂÄê´¶¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Ìá¤ì¤Ð¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÀÚÇ÷´¶¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤Î¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«¡£ÀïÎÏËÉÙ¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤À¤±¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]