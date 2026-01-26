Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が２５日、１２日に沖縄・金武町で始まった２週間の１次キャンプを打ち上げた。最終日は中城村でＪ１のＧ大阪と練習試合（４５分×３）を実施。１本目は先制点を許すも、ＭＦ青木亮太（２９）のゴールで追い付き１―１。２本目は０―１、３本目は０―２で、トータル１―４で敗れた。同県で行われた対外試合は１６日のＪ１浦和戦は１―２、２１日のＪ３琉球戦は３―０と、通算１勝２敗だった。

今季、川井健太監督（４４）へと指揮官が代わった。沖縄では「ボールも人も動き続ける」という信念に基づき、フィジカル強化をメインに進めながらイズムを注入してきた。チームは２日間のオフを挟み、２８日からは熊本・大津町で２次キャンプに入る。同地では２月１日に敵地でＪ２大分とのプレシーズンマッチに臨むなどし、特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の開幕・いわき戦（８日、ハワスタ）に向けて、より細部にこだわって調整していく。

１次キャンプでは川井監督は「時間的な制限があるので。どちからというと守備から入っていた」と昨季Ｊ２でワースト２位となる６３失点したＤＦ面に手を着けてきた。次なる段階へ、指揮官は「ゴール前まで行けるケースは多くなっている。あとはペナルティエリア付近でどれだけ脅威を与えられるか。クオリティーを高められるか。この２つ」。目指す攻撃的スタイルをより明確にする作業に取りかかっていく。