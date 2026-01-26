¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×DeNA¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¾ÞÂè1¹æ¤Ë°ÕÍß¡¡ÁêÀî´ÆÆÄ¤â´üÂÔ
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÅÙ²ñÎ´µ±Áª¼ê¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ï25Æü¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º 2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡Ù¤ò²£ÉÍ¡¦È¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¡¢ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢Í¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Î¤Û¤«¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ìî¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤òÆ³Æþ¡£ÅÙ²ñÁª¼ê¤Ï¡Ö½éÂå¤Ï±Ê±ó¤Ë¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âµ±¤¤¤¿°ìÇ¯¤Ë½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¡ØÅÙ²ñ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¾ÞÂè1¹æ¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ëº´ÁÒ»Ô¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬ºî¤é¤ì¤¿µå¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¯Îý½¬¤ä»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤ÏÅÙ²ñÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥×¥ì¡¼¤ä¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£