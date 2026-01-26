ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷Ä´¶µ»Õ¤¬JRAÄÌ»»900¾¡Ã£À®
¡¡1·î25Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè9¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥Ê¥ô¥©¥ó¤Ëµ³¾è¤·¤¿¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤¬Âè1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÃÓ¹¾ÂÙ¼÷Ä´¶µ»Õ¡Ê·ªÅì¡Ë¤¬JRAÄÌ»»900¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼ãÃÝ¾Þ¡Û¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×»º¶ð ¥Ö¥ì¥Ê¥ô¥©¥ó¤¬2¾¡ÌÜ¡Ö¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÇÏ¤ò¡×
¡¡ÃÓ¹¾Ä´¶µ»Õ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¼çÍÍ¤äËÒ¾ì´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢900¾¡¤È¤¤¤¦¿ô¤Î¾¡°È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È13Ç¯Ä´¶µ»ÕÀ¸³è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡°È¤â¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³§¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÇÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£