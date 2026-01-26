RG250¦£¤ÎÂè3À¤Âå¡ÊGJ21A/B¡Ë¤Ï¥Ñ¥é¥Ä¥¤¥óºÇ¸å¤Î¹âÅÙ¤Ê½ÏÀ®ÅÙ¡ª¡Ú¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Û¡Ê¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ËÃíÌÜ¡Ë
1983Ç¯¡¢¥¹¥º¥¤Ï250cc¥¯¥é¥¹¤Ë¾×·âÅª¤Ê¥Þ¥·¥ó¡¢RG250¦£¡Ê¥¬¥ó¥Þ¡Ë¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤·¤¿¥«¥¦¥ë¤òÅ»¤¤¡¢²¿¤ÈGP¥Þ¥·¥óÀìÍÑ¤À¤Ã¤¿¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢GP¥ìー¥¹ºÇÀèÃ¼¤ÎÁ°ÎØ¤Ë¾®·Â16¥¤¥ó¥Á¤òÍú¤¡¢¾å²¼¤«¤éºîÆ°¤¹¤ëÏ©ÌÌÄÉ½¾À¤ËÍ¥°Ì¤Ê¥Õ¥ë¥Õ¥íー¥¿ー¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁõÈ÷¡¢ÎÌ»º¼Ö¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿´°Á´¥»¥Ñ¥ìー¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹Ä´À°¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥íー¥É¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ーÅù¡¹¡¢Åö»þ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤µ¤¨ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÁõÈ÷¤òËþºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎRG250¦£¤¬»É·ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¥¹¥È250cc¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤¬¥ìー¥·¥ó¥°¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¶¥¤¦·ãÀï¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¡ÊÊ£À½¡Ë¤È¤¤¤¦°è¤ò±Û¤¨¡¢»ÔÈÎ¼Ö³«È¯¤ò¥ìー¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó³«È¯¤È°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¡¢ËèÇ¯¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Þ¤µ¤ËÀï¾ì¤È²½¤·¤¿¤Î¤À¡£
·Þ¤¨·â¤Ä¥¹¥º¥¤â¡¢¥«¥¦¥ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¥¹¥é¥ó¥È¤µ¤»¥Õ¥ìー¥à¶¯ÅÙ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÆÃÀ¤Þ¤Ç¥Á¥åー¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿II·¿¤Ç±þÀï¡¢¤½¤·¤Æ1985Ç¯¤Ë¤ÏIII·¿¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¤Þ¤º°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À¤³¦GP¤Î250cc¥¯¥é¥¹¤ÇÄ©Àï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÎØ¼êÁ°¤Þ¤Ç¥¢¥ó¥Àー¥«¥¦¥ë¤¬¿¤Ó¤¿¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¡£
¥Û¥¤ー¥ë¥Ùー¥¹¤Ï1,385mm¢ª1,355mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¡¢¥ê¥ä¥µ¥¹¤ò½¾Íè¤Î¥¢¥Ã¥Ñー¥ê¥ó¥¯¤òÇÑ¤·¥Ü¥È¥à¥ê¥ó¥¯¤ËÊÐ¿´¥«¥à¤ò²ð¤·¤¿¡¢E-¥Õ¥ë¥Õ¥íー¥¿ー¤È¸Æ¤Ö¤è¤ê2¼¡¶ÊÀþÅª¤Ê¥ì¥·¥ª¤Ç¹â²Ù½Å¤ÈÄÉ½¾À¤ò¹â¤á¤¿»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ìー¥à¤â»Í¶ù¤Ë¥ê¥Ö¤ò»ý¤Ä·ÚÎÌ¤Ç¹äÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥¯¥¤¥Ã¥¯³î¤ÄÀïÆ®ÎÏ¤Î¤¢¤ëÀû²óÀÇ½¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ü¥¢54mm¡ß¥¹¥È¥íー¥¯54mm¤ÎÊÂÎó¥Ä¥¤¥ó¤È¹½À®¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÇÓµ¤¥Ýー¥È¤ÎÄ¾¸å¤ËÄã²óÅ¾°è¤Ç¤ÏÀß¤±¤¿¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ËÆ³¤Ì®Æ°¤ò³è¤«¤¹SAEC¤ÎÁõÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢µÛµ¤¤òÏ¢·ë¤·¤ÆÉé°µ¤ò½¼塡¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦GP¤ÎRG¦£³«È¯¤ÇÆÀ¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥êー¥É¥Ð¥ë¥ÖµÛµ¤¤Ç45ps/8.500rpm¡¢3.8kgm/8.000rpm¤È¡¢¼«¼çµ¬À©ÃÍ¾å¸Â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÉ½¼¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¤ï¤«¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ï¥¯¥é¥¹ºÇ¶¯¤Î¥Ôー¥¯¥Ñ¥ïー¤È¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¯Âç¤ÊÃæÂ®°è¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¼Ö½Å¤Ï¥Ïー¥Õ¥«¥¦¥ë»ÅÍÍ¤Ç128kg¡Ê´¥Áç¡Ë¤È¶Ï¤«1kgÁý£ø¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿RG250¦£¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î±ìÁð¥Ö¥é¥ó¥ÉHB¡Ê¥Ïー¥Ùー¡Ë¤ÎÀ¤³¦GP¥¹¥Ý¥ó¥µー¥«¥éー¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢III·¿¤Ç¤âÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¥¦¥©¥ë¥¿ー¥¦¥ë¥Õ¡¦¥«¥éー¤¬·ÑÂ³ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¡¿Íµ¤¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊIII·¿¤â'87Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¸åÎØ¤ò18¥¤¥ó¥Á¤«¤é17¥¤¥ó¥Á²½¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤È¶¦ÄÌ¤Î»ÅÍÍ¤Ø¤ÈÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¿åÌÌ²¼¤ÇV·¿¥Ä¥¤¥ó¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢1988Ç¯¤Ë¤ÏRGV250¦£¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·½éÂå¤ÎRG250¦£³«È¯»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦GP¤òÆ®¤¦¤Î¤È»ÔÈÎ¼Ö¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿¦¿Íº²¤¬¡¢¤³¤ÎÊÂÎó¥Ä¥¤¥ó¤Î£³À¤Âå¤Ë¤ÏÌ®¡¹¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï³ÆÀ¤Âå¤Ç¿·¤·¤¯¤Ê¤ëÅÙ¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿Ê²½¤ò¾è¤ê¼ê¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤âÌÀÇò¤Ç¡¢¤ä¤äÂ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÃÀ¤ÇåÌÌ©¤Ê»ÑÀª¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥º¥¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
III·¿¤Ï¤ä¤äÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë½ÏÀ®ÅÙ¤Ç¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥â¥Î¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£