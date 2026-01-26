¡ÚÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡ÛÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ
¡¡¡þÂçºå¹ñºÝ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Âçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µïÈ¯Ãå42¡¦195¥¥í¡Ë
¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê9·î19Æü³«Ëë¡ËÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤ÎÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡á¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤Î2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆüËÜÎòÂå6°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤Î4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÌðÅÄ¤ò´Þ¤à4¿Í¤¬ÍèÇ¯½©¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¡ÖMGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£28Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄ¤Ë¡Ö30¥¥í¤ÎÊÉ¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±èÆ»¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¨Â³¤±¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬³°¤ì¤¿30¥¥í°Ê¹ß¤â²¿ÅÙ¤â¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢41¥¥í¼êÁ°¤ÇÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤Ä¤¤Ãæ¤Ç¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö19Ê¬57ÉÃ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤â20°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¶¯¤µ¤òµ¶¤Ã¤Æ¶¥µ»¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢²ù¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¤È²ñ¸«¤Ç¤âÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¡È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¡É¡£¼«Ê¬¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÄ©Àï¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£Ì¤ÃÎ¤Î42¡¦195¥¥í¤òÁö¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÃæ¿´¤«¤éÏÓ¤ò¿¶¤ê¡¢µÓ¤â¸Ô´ØÀá¤«¤éÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö°ì¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Î¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡27Ç¯½©¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖMGC¡×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤¤¤¿¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂç»ö¤µ¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¡£¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¥í¥¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£¡¡¡Ê¾¾²¬¡¡ºéµ¨¡Ë
¡¡¡þÌðÅÄ¡¡¤ß¤¯¤Ë¡Ê¤ä¤À¡¦¤ß¤¯¤Ë¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë10·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÎÏ¹çÃæ¤«¤é¿Ê¤ó¤À¥ë¡¼¥Æ¥ë³Ø±¡¹â¤ÇºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£2Ç¯»þ¤Ë5000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÅö»þ¹â¹»ºÇ¹â¤Î15Ê¬25ÉÃ87¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢U20Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£18Ç¯¤Ë¥Ç¥ó¥½¡¼¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢22Ç¯9·î¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯5·î¤ÎÎ¦¾å¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¡¢Æ±Ç¯9·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë59¡£