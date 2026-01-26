ÊÆ¤ÇÎò»ËÅª´¨ÇÈ¡Ä»à¼Ô¤â¡¡23¤Î½£¤ËÈó¾ï»öÂÖÀë¸À
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï25Æü¡¢Îò»ËÅª¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì23¤Î½£¤ËÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÊØ1ËüÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤â½Ð¤ë¤Ê¤ÉÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï25Æü¡¢ÆîÉô¤«¤éËÌÅìÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÎò»ËÅª¤Ê´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ä¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ê¤É23¤Î½£¤ËÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ç¤ÏÃËÀ2¿Í¤¬ÄãÂÎ²¹¾É¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤È25Æü¤Ë´¨¤µ¤È¹ßÀã¤Ç5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢25Æü¤À¤±¤Ç¹Ò¶õÊØ1ËüÊØ°Ê¾å¤¬·ç¹Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì±´Ö¤ÎÄäÅÅ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤ä¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ100Ëü¸Í°Ê¾å¤¬ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡¢¡ÖÏ¢Ë®¶ÛµÞ»öÂÖ´ÉÍýÄ£¤ä³Æ½£¤ÎÃÎ»ö¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£