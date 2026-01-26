º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¡¡·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ÎÃËÀ»àË´
º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç25Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿26ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
25Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢º´²ì¸©Ä»À´»ÔËÜÄ®¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢º¸ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÆïÎéÎï¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó6»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿23ºÐ¤Î½÷À¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£