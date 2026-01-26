3Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡ª¡ª¡¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡õÃæÅçñ¥ÂÀ¡Ö2¿Í¤À¤±¤ËÀ¸¤¸¤ëÆÈÆÃ¤Ê´Ø·¸À¡×
LDH½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¡ÊOne Way Road¡Ë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
1·î26Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤«¤é¡¢FANTASTICSÊÔ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
FANTASTICS¤Ï2018Ç¯12·î¤Ë¡ÖOVER DRIVE¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥êー¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè33²óÆüËÜ¥´ー¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¥Ù¥¹¥È5¡¦¥Ë¥åー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥Ïー¥É¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤½¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢EXILE TRIBE¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¿¤¯¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¹¤¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¸ø±é3¥Ç¥¤¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢3Æü´Ö¤Ç·×6.6Ëü¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFANTASTICS¤Îº£¤ò¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢2¿Í¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¯¡£
¥Üー¥«¥ë¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤ÎÌò³ä¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ëFANTASTICS¤Ï¡¢¸½ºßEXILE¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤Î2¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ2017Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òEXILE HIRO¤Ï¡Ö¡ÊEXILE¤ÎÁ°¿È¡ËJ Soul Brothers¤â¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー½¸ÃÄ¤òºî¤Ã¤¿¤éÌ´¤Î¤¢¤ëÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー½¸ÃÄFANTASTICS¤Ï¡¢EXILE¥°¥ëー¥×¹±Îã¤ÎÆüËÜÁ´¹ñ¤ò²ó¤ë¡ÖÉð¼Ô½¤¹Ô¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯5·î¤Ë3Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖVOCAL BATTLE AUDITION 5¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤¬¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈ¬ÌÚ¤ÈÃæÅç¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¿HIRO¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤À¤±¤ì¤ÉÀïÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¥Áー¥à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î2¿Í¤¬¥Üー¥«¥ë¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëEXILE¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥ÈTAKAHIRO¤Ï¡¢¡Ö¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢FANTASTICS¤é¤·¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥éー¥É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶Ê¤ò2¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤È2¿Í¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç·Ð¸³ÃÍ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤âÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
3Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤é½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿2¤Ä¤Î²ÎÀ¼¡£¹Óºï¤ê¤À¤Ã¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢8Ç¯´ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ÇËá¤«¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀèÇÚ¥Üー¥«¥ë¤âÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Éð¼Ô½¤¹Ô¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡¢Ã±ÆÈ¥Ä¥¢ー¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò±Û¤¨¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤È¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿FANTASTICS¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ïº£¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë――¡£¤½¤ì¤Ï¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWelcome to Sunshine¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢FANTASTICS¤ÎÂè1¾Ï´°·ë¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖOVER DRIVE¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£³Ú¶Ê¤â¿·¤¿¤Ë¥êー¥É¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖOVER DRIVE¡×¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
HIRO¤Ï¡¢¡ÖFANTASTICS¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÊª¸ì¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¤¾Ï¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦É¬Á³Åª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
2ËçÁÈ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎDISC1¡ÖFANTASTICSÈ×¡×¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¿·Ï¿¶Ê¡ÖFINALE¡×¡¢¡ÖBUTTERFLY EFFECT¡×¤Ë¥á¥ó¥Ðー¥»¥ì¥¯¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´10¶Ê¡¢DISC2¡ÖFANTAROÈ×¡×¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¡ÖOVER DRIVE -2026 Version-¡×¤ò´Þ¤à10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖOVER DRIVE¡×¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖOVER DRIVE -2026Version-¡×¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¬ÌÚ¤Ï¡¢¡Öº£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¡ØOVER DRIVE¡Ù¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
