¡Ú¶¥±Ë¡Û16ºÐ¤ÎÂç¶¶¿®3´§¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®V¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¤ÎÅÏÊÕ°ìÊ¿¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿
¡¡¶¥±Ë¤ÎËÌÅç¹¯²ðÇÕºÇ½ªÆü¤¬25Æü¤ËÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤ÏÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç16ºÐ¤ÎÂç¶¶¿®¡ÊËçÊýSS¡Ë¤¬2Ê¬8ÉÃ33¤ÇÀ©¤·¡¢50¡¢100¥á¡¼¥È¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç°ìÅÙ¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÅÏÊÕ°ìÊ¿¡Ê28¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÆÍ¤Êü¤·¤ÆÀèÃå¡£3·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¡Íø¤ÇÃË»Ò¤ÎÂç²ñMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î50¥á¡¼¥È¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£3·î¤ÏÂåÉ½¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£