Âç¤¤¯¸÷¤Ã¤¿¼éÈ÷Åª¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¡ÄÆóÅÙÌÜ¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Î±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡×
[1.24 U23¥¢¥¸¥¢ÇÕ·è¾¡ ÆüËÜ 4-0 Ãæ¹ñ ¥¸¥Ã¥À]
¡¡ÆóÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£U-21ÆüËÜÂåÉ½DF±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ´ü´Ö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡±¦CB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿±ÊÌî¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¶¼°Ò¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¹¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¡£»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¤³¤½¿µ½Å¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤º¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÄê´¶¤Ï¼éÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â±ÊÌî¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Á°È¾12Ê¬¤Ë¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£FW¸ÅÃ«É¢²ð¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢MFÂç´ØÍ§æÆ¤¬ÎäÀÅ¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é·è¤áÀÚ¤ë¡£¾¯¤·ÁÌ¤ë¤È¡¢¹¶·â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï±ÊÌî¡£ÂÎ¢¥¿¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¡¼¥¥ã¥ó¥»¥ë¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÆâÂ¦¤Ë¥º¥é¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥ÉºÝ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÃ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1ÅÀÆþ¤ì¤Ðµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤â¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¹¶·â¤â¤Ç¤¤¿¡×¡£Á°È¾20Ê¬¤Ë¤ÏMF¾®ÁÒ¹¬À®¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â±ÊÌî¤Ï¡Ö¸å¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤è¤ê¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾32Ê¬¤Ë¤Ï3ËçÂØ¤¨¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¾®ÁÒ¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌî¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤òÎäÀÅ¤ËÄù¤á¾å¤²¡¢´°Éõ¤Ç¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÌò³ä¤âÌÀ³Î¡£¼«Ê¬¤¬ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ÇÁê¼ê¤òÄÙ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡×¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ïº¸±¦¤ÎCB¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤È¼éÈ÷Åª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤¦¡£¾¯¿Í¿ô¤ÎÃ»´ü·èÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥ÈÀ¤ÏÂç¤¤¯¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ÎU17¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¼«¿ÈÆóÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÏCB¤ò¼ç¤ËÌ³¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¼ý³Ï¤òÆÀ¤¿¡£
¡ÖÇ¯Âå¤¬2ºÐ¾å¤Î¥¢¥¸¥¢¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ä¿Í¤ÇÉé¤±¤º¡¢¾å²ó¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡£¤è¤ê¤è¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢CB¤âÃæÈ×¤â¤Ç¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡4¥´¡¼¥ë¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ð¤ä¡¢º£Âç²ñ1¼ºÅÀ¤ÇºÇÍ¥½¨GK¤Ëµ±¤¤¤¿¹ÓÌÚÎ°°Î¤È¤¤¤Ã¤¿²Ú¡¹¤·¤¤³èÌö¤ÎÎ¢¤Ç¡¢±ÊÌî¤¬ÃÏÆ»¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£U17¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤äÆ±Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤È¤â¤ËÎ©¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ê¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï´¶¤¸¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¤Ç¤Î¼«¤é¤Î½ÐÍè¤Ë¤â¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡ÖMVP¤ä¥Ù¥¹¥ÈGK¤È¤¤¤¦¾Þ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÆ£»ÞMYFC¤Ø¡£¤¹¤Ç¤Ë³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÈô¤Ó¹þ¤à·Á¤À¤¬¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂåÉ½³èÆ°¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤Î·Ð¸³¤äº£²ó¿¼¤á¤é¤ì¤¿¼«¿®¤ò¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÎÈ¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
