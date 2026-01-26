現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に庄田多吉役で濱正悟が再登場した。

参考：『ばけばけ』はなぜ3人の女性の貧困を描いたのか 寛容さと多様性に満ちた現代性

庄田は、トキ（髙石あかり）が銀二郎（寛一郎）を追って東京に行ったときに出会った青年。松江出身の秀才で、錦織（吉沢亮）と同じく教員採用試験を受けようとしていた。錦織は成績優秀で周りから“大盤石”と呼ばれていたが、庄田はそんな錦織の隣にいる自分のことを自嘲気味に“半分弱（はんぶんじゃく）”と呼んでいた。

演じる濱は2022年度後期に放送されたNHK連続テレビ小説『舞いあがれ！』以来2度目の朝ドラ出演。出演発表時には、「久しぶりにBK（NHK大阪）に舞いもどることができて嬉しいです！」と『舞いあがれ！』を連想させるようなユーモア溢れたコメントを寄せている（※）。

素朴な風貌で優しい雰囲気の漂う濱は、意外にも第一印象は真面目なのだが、口を開けば強気でむしろ、やや自分中心的な性格が見え隠れする、“ヤバめな男”をよく演じている。

『舞いあがれ！』では、航空学校編から登場し、舞（福原遥）と同期となる中澤真一を演じた。黒メガネがチャームポイントの中澤は、公務員を辞めてまで航空学校に入ってきた熱意ある青年。舞たちには都築教官（阿南健治）がいつも手にするノートに学生の評価をつけており、それが「都築ポイント」と呼ばれていることを教えるなど、比較的要領よく物事を進めるタイプのようだった。妻子もおり、自らを「愛妻家」と評してもいたがその関係はうまく行っておらず、妻子に会う約束をキャンセルされ、不機嫌になってしまう場面も見られた。さらに帯広校での最終審査が目前に迫った時には、妻から記入済みの離婚届が送られてきて、中澤は勢いのまま自分も記入して返送しようとしてしまう。それを倫子（山崎紘菜）らから説得され、もう一度話をするために妻へに直筆で手紙を認めた。

恋人でも、夫婦でも、家族でもない、“恋をしない”男女2人が始めた同居生活の模様を描いたNHKよるドラ『恋せぬふたり』では、咲子（岸井ゆきの）と交際していたカズを演じた濱。カズは咲子との交際のきっかけとなったアイドルの無期限活動休止に伴い、お互いの関係も「活動休止」と宣言。それで咲子は別れたと思っているが、カズ本人は咲子を「俺の女」「ギリ付き合っている」と主張し、何かとちょっかいをかけてくる。そして、自分のせいで怪我をした羽（高橋一生）の介護を理由に、羽と咲子の3人で共同生活を始めた。

『舞いあがれ！』中澤は妻とわかり合いたいと思っているのに素直にそれを言うことができず、『恋せぬふたり』カズは振られたにも関わらず、咲子に未練があって気持ちに折り合いをつけられない。要は、濱の演じる男はとても不器用なのだ。そして真面目に見せたり、明るく振る舞うことでそれを隠そうとしてしまう。

その視点から見れば、『ばけばけ』の庄田も何かを隠していそうだ。帝大生である後輩からも秀才と言われる庄田は、教師を目指してそれなりに努力を重ねてきたはずだ。でも、そんな彼の隣には、“大盤石”な錦織がいた。もちろん、他人に評価されるためだけに頑張ってきたわけではないだろうが、友人と比較されていつも“負け”を感じていれば、自分の存在が小さく思えるもの。“半分弱”を自称しておちゃらける庄田は、笑いを取ることで場の雰囲気だけでなく、自分の気持ちを保っていたのかもしれない。過去、庄田が何を思っていたのかはこれから明かされることになるのだろうか。自分の後任に庄田の名前が出た際、なぜか浮かない顔をしていた錦織との関係も気になるところだ。

庄田は、トキの友人であるサワ（円井わん）と急接近するようだが、庄田の隣に錦織がいたように、サワの隣にはまさに“時の人”であるトキがいる。それぞれ光輝いて見える者の隣にいた人同士、もしかしたら分かり合えることがあるのかもしれない。

庄田役について「個人的には挑戦であり新境地になりそうです」と語っていた濱がどんな姿を見せてくれるのかもあわせて、今後の展開に期待していきたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2025/09/post-2171835.html（文＝久保田ひかる）