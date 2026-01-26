ÁáÅÄ¤Î4Ï¢ÇÆÁË»ß¡ªÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬½éV¡¡¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤ËÎÞ
¡¡¡þÂîµå¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹ºÇ½ªÆü¡¡Ä¥ËÜÈþ¡¡4¡Ý3¡¡ÁáÅÄ¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË½÷¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬4Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò4¡½3¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±¤¸ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡Ê18¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê22¡á°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ò4¡½0¤ÇÂà¤±¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¹æµã¤·¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·Þ¤¨¤¿ÁáÅÄ¤È¤Î·è¾¡¡£²áµî2Âç²ñ¤ÇÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£ºÇ½ªÂè7¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿ÄºÅÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×¡£¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡Ö2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¤Ç¡¢À¨¤¯À¨¤¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢°ì»þ¤ÏÊü¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£Âè6¥²¡¼¥à¤Ç10¡½6¤È¤·¡¢¤¢¤È1¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤«¤éÂçµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¼êÊü¤·¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ÏÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¥é¥¹¥È1¥²¡¼¥à¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£·Þ¤¨¤¿Âè7¥²¡¼¥à¡£½øÈ×¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¡¢Ç´¤ëÁáÅÄ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢18Ç¯¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿°ÊÍè¡£º£·î18Æü¤¬Êì¡¦Î¿¤µ¤ó¡¢Á°Æü24Æü¤¬Éã¡¦±§¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ø¤ÎºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤âÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£ÎÞ¤¬´¥¤¤¤¿¸å¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Ç´Ñ½°¤ÎÇï¼ê¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¢ã¤Ò¤ÊÇ´¤ë¤âµÚ¤Ð¤º¢äÁáÅÄ¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë4Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Âè6¥²¡¼¥à¤Ï6¡½10¤«¤éÇ´¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÅ¾¡£Âè7¥²¡¼¥à¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¼«¿È¤è¤ê¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å²ó¤ëÄ¥ËÜÈþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬Â¾¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¢ã¾¾Åçµ±¡¡¹â¹»À¸Ï¢ÇÆ¡¡»Ë¾å2¿ÍÌÜ¢ä¾¾Åçµ±¤¬¿åÃ«È»°ÊÍè¤È¤Ê¤ë»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¹â¹»À¸Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥ä¥Þ¾ì¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤Î½à·è¾¡¡£ÆüËÜÃË»Ò¥¨¡¼¥¹¤È¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤È¤Î·è¾¡¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÖÄ¥ËÜÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÖ¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤Ó¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê26Ç¯¤Ï¡Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡Ë5°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£