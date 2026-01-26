¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè22Àá ¥á¥Ø¥ì¥ó vs ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè22Àá ¥á¥Ø¥ì¥ó¤È¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î26Æü03:15¤ËAFAS¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥é¥¦¥Ðー¥Ð¥Ã¥Ï¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¥ì¥¨¥Õ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥í¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ì¥Ç¥íー¥Ç¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ïshunsuke saito¡ÊMF¡Ë¡¢ºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
16Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Îshunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥â¥êー¡¦¥³¥Ê¥Æ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Æ¥é¥ó¥¹¡¦¥¯¥É¥¥¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥±¥ê¥à¡¦¥à¥é¥Ö¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ó¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
57Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£shunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Û¥·¥Þー¥ë¡¦¥¢¥ë¥³¥»¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
65Ê¬¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¥ì¥¨¥Õ¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥±¥¢¥Î¡¦¥Ð¥ó¥é¥Õ¥§¥ë¥°¥¨¥à¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥é¥ä¥ë¡¦¥µ¥ä¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ê¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥È¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥±¥¤¥Ö¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥¥¢¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
87Ê¬¡¢¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Û¥»¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î88Ê¬¥á¥Ø¥ì¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥»¥ë¥Ù¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥±¥ê¥à¡¦¥à¥é¥Ö¥Æ¥£¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥íー¤Ë½êÂ°¤¹¤ëshunsuke saito¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·57Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£ºäËÜ °ìºÌ¡ÊFW¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·90+1Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
2026-01-26 05:21:30 ¹¹¿·