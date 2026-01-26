¡ÚAJCÇÕ¡Û¡ÈºÇ¶¯4ºÐÀ¤Âå¡Éº£½µ¤â¾¡¤Ã¤¿!¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡¡¼¡Àï¤Ï3·î¥É¥Ð¥¤¤«4·îÂçºåÇÕÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åß¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤ò¾þ¤ëG2¡ÖÂè67²ó¥¢¥á¥ê¥«¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¡×¤¬25Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÀîÅÄ¾²í¡Ê40¡Ëµ³¾è¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬4ÈÖ¼ê¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à2Ê¬10ÉÃ8¤Ï05Ç¯¥¯¥é¥Õ¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤ò0ÉÃ6¹¹¿·¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4ºÐÇÏ¤Ïº£Ç¯¡¢4ºÐ°Ê¾å¤ÎJRA½Å¾Þ6¥ì¡¼¥¹¤Ç4¾¡ÌÜ¡£Á°Æü¤Î¾®ÁÒÌÆÇÏS¡Ê¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥ÈG2¡ÖÂè31²ó¥×¥í¥¥ª¥óS¡×¤Ï¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤¬ÀËÇÔÂ³¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2·î22Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ç¡È¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡É¤À¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿ÅÁÅýG2¡ÖAJCÇÕ¡×¤ò¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¤ÎÃ±µ³Æ¨¤²¡£ÇÏ·²¤¬¤Ð¤é¤±¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥¤ì¤¿4ÈÖ¼ê¤ò¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¡£4³Ñ¤ÇÁ°¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤ËµÍ¤á¤ÆÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢½é¤á¤ÆÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿Ãæ»³¤ÎµÞºä¤ò¥°¥ó¥°¥ó²ÃÂ®¡£»Ä¤ê100¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯Ç´¤ë¥¨¥Ò¥È¤ò¥Ñ¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¸åÂ³¤Ë1ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±Íª¡¹¤È¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ËÆ³¤¤¤¿ÀîÅÄ¤Ï¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¶ñ¹ç¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤ß¤Î¶¯¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Áö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê°Õ¼±¤·¤¿¡Ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò²ó¸Ü¡£Í§Æ»»Õ¤Ï¡ÖÇÏÂÎ½Å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¸«¤¿´¶¤¸ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤Î´Ë¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°È¾å¤Î¼êÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤ÆÂçÇÔ¤·¤¿µÆ²Ö¾Þ¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤Ï1800¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é2400¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤¿ºÆ½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼1¡¢2ÃåÇÏ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Á°Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼3ÃåÇÏ¤ÎV¤Ï98Ç¯¥á¥¸¥í¥Ö¥é¥¤¥È°ÊÍè¡£¶¯¤¤4ºÐÀ¤Âå¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼3ÃåÇÏ¤¬Å¬Àµ÷Î¥¤Ç¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö1½µÁ°¡ÊÄÉ¤¤¡Ë¤Î´¶¤¸¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê½éÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀîÅÄ¡£´û¤Ë¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡¢¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥ÞC¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Ë¤ÏÅÐÏ¿ºÑ¤ß¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥É¥Ð¥¤¤«ÂçºåÇÕ¡Ê4·î5Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤Ø¸þ¤«¤¦¤«·è¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¡È¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡É¤Ï³¤³°¤«¹ñÆâ¤«¡£ÅÁÀâ¤ÎËë³«¤±¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë»ÏÆ°Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¡Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡¡Êì¥ª¡¼¥í¥È¥é¥¸¥§¡ÊÊì¤ÎÉã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡Ë22Ç¯3·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´4ºÐ¡¡·ªÅì¡¦Í§Æ»±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦ÀÐÀîÃ£³¨»á¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ8Àï3¾¡¡Ê½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â2²¯3362Ëü9000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¿ÍÌ¾¤è¤ê¡£