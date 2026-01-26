Á°½µËö23Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥¸ー¥¤¥¨¥Ã¥È <7603> ¡¡205±ß¡¡(+50±ß¡¢+32.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¸ー¥¤¥¨¥Ã¥È <7603> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë ¿Íºà»ö¶È¤äAI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤¦£Ä£Ø£È£Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö£Á£É¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿·²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢£Ä£Ø£È£Ò¤¬Í¤¹¤ëÀ¸À®AI¸¦½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥¸ー¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¶È´ðÈ×¤äÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËAI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¤äDX¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡£½Ð»ñÈæÎ¨¤Ï¥¸ー¥¤¥¨¥Ã¥È80¡ó¡¢£Ä£Ø£È£Ò20¡ó¤Ç¡¢¥¸ー¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¸ <3917> ¡¡627±ß¡¡(+100±ß¡¢+19.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¸ <3917> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì10¼þÇ¯µÇ°¤Î³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3·îËö¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ¡¢300³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤ËQUO¥«ー¥É1Ëü5000±ßÊ¬¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¢£¥±¥ß¥×¥í <4960> ¡¡632±ß¡¡(+100±ß¡¢+18.8¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥±¥ß¥×¥í²½À® <4960> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤Ï»ç³°ÀþµÛ¼ýºÞ¤Î¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤À¤¬¡¢Æ±Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Íµ¡¹çÀ®µ»½Ñ¤ò²£Å¸³«¤µ¤»¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹ñºö¤È¤·¤Æ½ÅÅÀÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÈ¯ÅÅ¸úÎ¨¸þ¾å¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºàÎÁ³«È¯¿ä¿Ê¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡£Æ±ºàÎÁ¤Î³«È¯¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÈïºÒÃÏ´ë¶ÈÅùºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーµ»½Ñ¥·ー¥º³«È¯¡¦»ö¶È²½»Ù±ç»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£¼ûµëÌÌ¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤Ï¾®·¿¤ÇÉâÆ°³ôÈæÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÎ®ÄÌ³ô¼°¤¬µÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬ºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë³ô²Á550±ß¤«¤é¾å¤Î¿å½à¤ÏÂÚÎ±½ÐÍè¹â¤¬¶ËÃ¼¤ËÇö¤¯¡¢Ìá¤êÇä¤ê°µÎÏ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÉÊÇö´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï <7138> ¡¡409±ß¡¡(+45±ß¡¢+12.4¡ó)
¡¡£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï <7138> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¡ÊETH¡Ë¤òÄÉ²Ã¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£1·î22ÆüÉÕ¤Ç208.3905ETH¤ò9999Ëü±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤ー¥µ¥ê¥¢¥à¤ÎÁí¼èÆÀ¿ôÎÌ¤Ï1218.024651ETH¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¥¨¥¹¥È <2332> ¡¡1,849±ß¡¡(+178±ß¡¢+10.7¡ó)
¡¡¥¯¥¨¥¹¥È <2332> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞÆ¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯µÚ¤Ó±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¤äIoTµ»½Ñ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¿ä¿Ê»Ù±ç¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢M¡õAÀïÎ¬¤â¶î»È¤·¤Æ¶ÈÍÆ³ÈÂç¤¬¸²Ãø¤À¡£26Ç¯3·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°´üÈæ13¡óÁý¤Î168²¯6000Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±12¡óÁý¤Î11²¯8000Ëü±ß¤È2¥±¥¿Áý¼ýÁý±×¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï100²¯±ßÁ°¸å¤Ë²á¤®¤º¡¢PER¤¬11ÇÜ¶áÊÕ¤È³ä°Â´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼çÍ×¸ÜµÒ¤Ï¥á¥â¥êーÂç¼ê¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <285A> [Åì¾Ú£Ð]¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤ÎÌó20¡ó¤ò¥¥ª¥¯¥·¥¢¸þ¤±¤ÇÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ÊAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±NAND¥á¥â¥êー¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¤ÎÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥àÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¤â¾¦µ¡¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢££Ô£Ë£Ð <3479> ¡¡2,190±ß¡¡(+157±ß¡¢+7.7¡ó)
¡¡¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー <3479> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞ¿¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬22Æü¡¢£Ô£Ë£Ð¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò3660±ß¤«¤é4060±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¼ûÍ×¤¬²óÉü¤·¡¢Âß²ñµÄ¼¼¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥Úー¥¹»ö¶È¤ÎÄÚÅö¤¿¤êÇä¾å¹â¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ÏÃ±²Á¤ÎÄã¤¤ÃÏÊýÊª·ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð·øÄ´¤È¤·¡¢Ãæ¹ñÅÏ¹ÒÀ©¸Â¤Î±Æ¶Á¤ò°ìÄêÄøÅÙ¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ê³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¤È¤ß¤ë¡£Æ±¾Ú·ô¤Ï£Ô£Ë£Ð¤Î27Ç¯2·î´ü±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î110²¯±ß¤«¤é120²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢£¥¸¥§¥ê¥Ó¥ó¥º <3070> ¡¡87±ß¡¡(+5±ß¡¢+6.1¡ó)
¡¡¥¸¥§¥êー¥Óー¥ó¥º¥°¥ëー¥× <3070> [Åì¾Ú£Ç]¤¬6Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£23Æü¡¢AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¤ä¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò£Î£Ô£Ô£Ó£ð£ï£ò£ô£é£ã£ô¡ÊÂçºå»ÔÅÔÅç¶è¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤¹¤ë·Á¤Ç¾¦¤¤¤òÈ¼¤¤¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È´ðÈ×¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÁê¸ß¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´Þ¤à¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎDX¤Ø¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£Äó·È¤Ë¤è¤êº£¸å¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»£±Æ¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ö¶È¤Î¶¦Æ±¿ä¿Ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁüÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¦±¿±ÄµÚ¤Ó´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢»ÜÀßÍø³èÍÑ¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥¹¥Ýー¥ÄDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Æ±Äó°Æ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä <5246> ¡¡760±ß¡¡(+43±ß¡¢+6.0¡ó)
¡¡£Å£Ì£Å£Í£Å£Î£Ô£Ó <5246> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î£Ì£é£ñ£õ£é£ä¤Ï23Æü¡¢¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8308> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤Î¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¢ºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¡¢´ØÀ¾¤ß¤é¤¤¶ä¹Ô¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óËÜ¿Í³ÎÇ§¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIQUID eKYC¡×¤Î¡ÖIC¤ª¤Þ¤«¤»¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£3¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âË¡¿Í¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤Ë¡ÖLIQUID eKYC¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î»£±Æ¤È¼«»£¤ê¤Î´é¼Ì¿¿¤ò¾È¹ç¤¹¤ëÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡ÖIC¤ª¤Þ¤«¤»¥Ñ¥Ã¥¯¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤¬´é²èÁü¤äËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎIC¥Á¥Ã¥×¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò´°Î»¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢££Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë <6055> ¡¡1,719±ß¡¡(+94±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë <6055> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£ºÇÀèÃ¼ È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ÇÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ëÆÃ¼ì¥¬¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤¬¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <285A> [Åì¾Ú£Ð]¤Î´ä¼ê¸©¡¦ËÌ¾å¹©¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Æ·ï¤Ç¾¦µ¡¤òÂª¤¨¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏÆ±¹©¾ì¤Î¶áÎÙ¤Ë»ö¶ÈµòÅÀ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Ô¥À¥¹ÀéºÐ¹©¾ì¤Î»îºî¥é¥¤¥ó°Æ·ï¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤â³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥á¥â¥êーÀ½Â¤Âç¼ê¤ò¼çÍ×¸ÜµÒ¤ËÊú¤¨¤ë£Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¦¥ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï25Ç¯3·î´ü¤Î44¡óÁý±×¤ËÂ³¤¡¢26Ç¯3·î´ü¤â16¡óÁý±×¤Î130²¯±ß¤È2¥±¥¿À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓÌÌ¤Ç¤â²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¡£¥á¥â¥êー´ØÏ¢³ô¿Íµ¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢³ô²Á¤Î¿å½àÄûÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ËÌÀîÀºµ¡ <6327> ¡¡1,009±ß¡¡(+55±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡ËÌÀîÀºµ¡ <6327> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯6·î´ü¤ÎÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î6²¯6000Ëü±ß¤«¤é8²¯1000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ30.0¡óÁý¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò4²¯4000Ëü±ß¤«¤é5²¯9000Ëü±ß¡ÊÆ±49.7¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¶·¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Âè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê7-12·î¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£Çä¾å¹âÍ½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£12·îÃæ´Ö´ü¤Ï¹©¾ì²ÔÆ¯Î¨¤¬¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·À¸»º¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¡£Ä´Ã£ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È°µ½Ìºö¤Î¿ä¿Ê¤âÁÕ¸ù¤·¡¢³ÆÍø±×¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤«¤é¾å¿¶¤ì¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¢£Ëè¥³¥à¥Í¥Ã¥È <8908> ¡¡895±ß¡¡(+43±ß¡¢+5.1¡ó)
¡¡ËèÆü¥³¥à¥Í¥Ã¥È <8908> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸Â¤ò50Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î2.84¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï5²¯±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï1·î26Æü¤«¤é5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤ò´Þ¤à»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥¤¥Õ¥åー¥º <4892> ¡¡689±ß¡¡(+30±ß¡¢+4.6¡ó)
¡¡¥µ¥¤¥Õ¥åー¥º <4892> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë½¸·×Ãæ¤Î25Ç¯12·î´üÃ±ÆÈ¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î12²¯1900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é8²¯2800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÁ°¤Î´ü8²¯9600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬11²¯4200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¤é7²¯6300Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡ÊÆ±8²¯7200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤Ø¾å¿¶¤ì¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î3²¯200Ëü±ß¤«¤é2²¯3000Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ4.3ÇÜ¡Ë¤Ø²¼¿¶¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¼çÍ×¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î³«È¯¿ÊÅ¸µÚ¤Ó¥¯¥é¥ì <3405> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à»ö¶È¿ÊÄ½¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Í§¥Ù <4203> ¡¡5,444±ß¡¡(+236±ß¡¢+4.5¡ó)
¡¡½»Í§¥Ùー¥¯¥é¥¤¥È <4203> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢µþ¥»¥é <6971> [Åì¾Ú£Ð]¤¬±Ä¤à¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Î°ìÉô¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¤¬Æ±»ö¶È¤òµÛ¼ýÊ¬³ä¤Ç¾µ·Ñ¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤Î¿·²ñ¼Ò¤ÎÁ´³ô¼°¤ò½»Í§¥Ù¤¬300²¯±ß¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¡£³ô¼°¾ùÅÏ¼Â¹ÔÆü¤Ï10·î¤ÎÍ½Äê¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Ç¤Å·Æ² <7974> ¡¡10,400±ß¡¡(+450±ß¡¢+4.5¡ó)
¡¡Ç¤Å·Æ² <7974> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£»Ô¾ìÄ´ºº²ñ¼Ò¥µー¥«¥Ê¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥²ー¥àµ¡¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤Ç¡¢ºòÇ¯12·î¤ÈºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×¤¬ºÇ¤âÈÎÇä¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤Å·Æ²¤Ï2·î3Æü¤Ë26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¡£ºòÇ¯11·îÈ¯É½¤Î9·îÃæ´Ö·è»»»þÅÀ¤Ç¡¢ÁÛÄê°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ï1¥É¥ë¡á140±ß¡¢1¥æー¥í¡á160±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Î¼ÂÀª¥ìー¥È¤ÏÁÛÄê¥ìー¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÉý¤Ê±ß°Â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÉéÃ´Áý¤Î·üÇ°¤¬³ô²Á¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤À¤¬¡¢±ß°Â¤Ë¤è¤ë°ÙÂØº¹±×¤ÎÈ¯À¸¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤ë¤Ê¤«¤Ç¼çÍ×»Ô¾ì¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¹¥Ä´¤ÊÈÎÇä¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¸«Ä¾¤·Çã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢££Ë£Ì£á£â <3656> ¡¡352±ß¡¡(+14±ß¡¢+4.1¡ó)
¡¡£Ë£Ì£á£â <3656> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Áí³ÛÌó2²¯±ß¤Î ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤È¥´ー¥ë¥É¡Ê½ã¶â¾å¾ì¿®Â÷¡¢¸½Êª¹ñÆâÊÝ´É·¿¡Ë¤òÄÉ²Ã¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò8.44BTC¡¢¥´ー¥ë¥É¤ò3370¸ý¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Æü»þÅÀ¤ÎÊÝÍ¾õ¶·¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì12.80828BTC¡¢5230¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£°ËÂô¥¿¥ª¥ë <365A> ¡¡717±ß¡¡(+28±ß¡¢+4.1¡ó)
¡¡°ËÂô¥¿¥ª¥ë <365A> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¾å¸Â¤ò30Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î3.00¡ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï2²¯2500Ëü±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï2·î1Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾åµÚ¤Ó³ô¼ç´Ô¸µ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½»Í§¹Û <5713> ¡¡8,488±ß¡¡(+308±ß¡¢+3.8¡ó)
¡¡½»Í§¶âÂ°¹Û»³ <5713> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£³ô²Á¤Ï°ì»þ8500±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¡ÊCOMEX¡Ë¤Ç22Æü¤Ë¶âÀèÊª2·îÊª¤¬¡¢Á°Æü21ÆüÈæ75.9¥É¥ë¹â¤Î1¥È¥í¥¤¥ª¥ó¥¹¡á4913.4¥É¥ë¤Ë¾å¾º¤·¡¢½é¤Î4900¥É¥ëÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï°ì»þ4960¥É¥ëÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¾º¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°ÂÁ´»ñ»º¤È¤·¤Æ¶â¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥É¥ë¤ÈµÕÁê´ØÀ¤Î¶¯¤¤¶â¤Ø¤ÎÇã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë <5711> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È <4848> ¡¡1,761±ß¡¡(+53±ß¡¢+3.1¡ó)
¡¡¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4848> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6098> [Åì¾Ú£Ð]»±²¼¤Ç¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹á¹Á¤Î£Ò£Ç£Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥¯¥ëー¥È¥á¥ó¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È£Ò£Ç£Æ¥¿¥ì¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¼ý±×¹×¸¥¤ä¥·¥Ê¥¸ー¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£³ô¼°¾ùÅÏ¼Â¹ÔÆü¤Ï4·î1Æü¤òÍ½Äê¡£¼èÆÀ²Á³Û¤Ï³µ»»¤Ç12²¯±ß¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¶¯¸Ç¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂ¿³Ñ²½¤È¼ý±×´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¢£ÀÐ¸÷¾¦»ö <2750> ¡¡1,370±ß¡¡(+40±ß¡¢+3.0¡ó)
¡¡ÀÐ¸÷¾¦»ö <2750> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£23ÆüÀµ¸á¤´¤í¤Ë¡¢26Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤Ç¤ÏËèÇ¯3·îËö»þÅÀ¤Ç500³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÊÝÍ³ô¿ô1000³ôÌ¤Ëþ¤ÇÆ±¼Ò¼è°·¾¦ÉÊ2000±ßÁêÅö¡¢1000³ô°Ê¾å¤ÇÆ±4000±ßÁêÅö¤ò¿ÊÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÑ¹¹¸å¤Ï300³ô°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯9·îËö»þÅÀ¤Ç500³ô°Ê¾å¤ò3Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÆ±¼Ò¼è°·¾¦ÉÊ2000±ßÁêÅö¤ò¿ÊÄè¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹´üÊÝÍ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â300³ô°Ê¾åÊÝÍ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¢£ÅÅµ¤¶½ <6706> ¡¡2,822±ß¡¡(+77±ß¡¢+2.8¡ó)
¡¡ÅÅµ¤¶½¶È <6706> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£ÄÌ¿®¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÂç¼ê¤Ç³Æ¼ïÂç·¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤äÅ´Åã¤ÎÀ½Â¤¡¦¹©»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£PBR¤¬Á°Æü½ªÃÍ´¹»»¤Ç0.7ÇÜ¼å¤È1ÇÜ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î½õ¸À¤Ë´ð¤Å¤ÆüËÜ³ôKaihou¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¤¬22ÆüÉÕ¤ÇÄó½Ð¤·¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¤¬Í¤¹¤ëÅÅµ¤¶½³ô¼°ÊÝÍÈæÎ¨¤¬6.48¡ó¤È¡¢¿·¤¿¤Ë5¡ó¤òÂç¤¤¯Ä¶²á¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÝÍÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢£Ë£á£é£è£ï£õ¤ÎÅê»ñ½õ¸À¤Ë´ð¤Å¤Åê»ñ¿®Â÷¤Î¿®Â÷ºâ»º¤Î±¿ÍÑ¤Î¤¿¤áÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢IR¡¦»ñËÜ¸úÎ¨¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ±×¼Ô¤ÎÍø±×¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝÍÌÜÅª¤ò¡Ö½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÅÅµ¤¶½¤Î³ô²Á¤ò¶¯¤¯»É·ã¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£»°°æ½»Í§£Æ£Ç <8316> ¡¡5,541±ß¡¡(+133±ß¡¢+2.5¡ó)
¡¡»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥× <8316> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£Æü¶ä¤Ï23Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤¿¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÀ¯ºö¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·Á´°÷°ìÃ×¤Ë¤è¤ë·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÅÄÁÏ¿³µÄ°Ñ°÷¤Ï¹ñÆâÊª²Á¤Î¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ1.0¡ó¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¡¢È¿ÂÐÂ¿¿ô¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡Ö·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤ÎÅ¸Ë¾¡ÊÅ¸Ë¾¥ê¥Ýー¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙ¤È26Ç¯ÅÙ¤Î¼Â¼ÁGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ºö°Ñ°÷¤ÎÍ½Â¬Ãæ±ûÃÍ¤¬ºòÇ¯10·î»þÅÀ¤Î¿å½à¤«¤é¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¥³¥¢¡Ë¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï26Ç¯ÅÙ¤¬¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Ä¶Ä¹´ü¶âÍø¤¬Ä¾¶á¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æü¶ä¤¬²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÄ·ôÅê»ñ²È¤Ï¡¢¹ñºÄÇã¤¤Æþ¤ì¥ª¥Ú´ØÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ºÄ·ôÇä¤ê¤ËÆ°¤¤¤¿¤â¤è¤¦¡£·èÄê²ñ¹ç¤ÎÈ¯É½¸å¤ËÄ¹´ü¶âÍø¤Ë¤Ï¾å¾º°µÎÏ¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¶âÍø¤ÎµÞ¾å¾º¤Ë¤è¤ë³ô¼°»Ô¾ì¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢·øÄ´¤Ê·ÐºÑ¾ðÀª¤ÈÊª²Á¤Î¾å¿¶¤ì¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¼¡²ó¤ÎÅ¸Ë¾¥ê¥Ýー¥È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë4·î¤Î²ñ¹ç¤ÇÆü¶ä¤¬Íø¾å¤²¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î³ô²Á¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Õ£Ì£Ó¥°¥ë¥× <3798> ¡¡622±ß¡¡(+14±ß¡¢+2.3¡ó)
¡¡£Õ£Ì£Ó¥°¥ëー¥× <3798> [Åì¾Ú£Ó]¤¬10Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£IT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦¹½ÃÛµÚ¤ÓÀïÎ¬ÅªITÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤ÏÂçÉý¤Ê¼ý±×³ÈÂç´ðÄ´¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢26Ç¯3·î´ü¤â¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤Ë2¥±¥¿À®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢22Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤Î¼«Î§·¿AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÖDevin¡×Æ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë°Æ·ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¢£ÅìÍÛ¥Æ¥¯ <8151> ¡¡1,855±ß¡¡(+31±ß¡¢+1.7¡ó)
¡¡ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥« <8151> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£22Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢´±¸øÄ£¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤äÏ¿²»¡¦Ï¿²èÁõÃÖ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅÅ»ÒÁõÃÖ¥áー¥«ー¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥É¡Ê²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¡Ë¤ÎÁ´³ô¼°¤ò1·î28ÆüÉÕ¤Ç¼èÆÀ¤·»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¬ー¥É¤¬Í¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ä¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿À½ÉÊ³«È¯ÎÏ¡¦Äó°ÆÎÏ¤ËÅìÍÛ¥Æ¥¯¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¤ä¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£¼èÆÀ²Á³Û¤Ï7²¯7000Ëü±ß¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Ë£Î£Ô£Ã£Ô <9726> ¡¡1,872±ß¡¡(+27±ß¡¢+1.5¡ó)
¡¡£Ë£Î£Ô－£Ã£Ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9726> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³¿¡£Ï¢Æü¤ÇºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£ÃøÌ¾¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î°æÂ¼½ÓºÈ»á¤¬½õ¸À¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥É¥Îー¥È¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬22ÆüÉÕ¤Ç´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢£Ë£Î£Ô£Ã£Ô³ô¤ò5.25¡ó¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï1·î15Æü¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»×ÏÇÅª¤ÊÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢£ÆÃ¼ïÅì³¤ <3708> ¡¡1,710±ß¡¡(+22±ß¡¢+1.3¡ó)
¡¡ÆÃ¼ïÅì³¤À½»æ <3708> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³¿¡£23Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢ÇÃÀî¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <3878> [Åì¾Ú£Ó]¤ÈÀä±ï»æ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌóµÚ¤ÓÃª²·»ñ»º¤Î¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÁýÀß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÑ°µ´ï¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¹âÂÑÇ®¹âÀä±ïµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¢¥é¥ß¥É¥Úー¥Ñー»ö¶È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÀä±ïÊ¬Ìî¤Î»Ô¾ì³«Âó¤ò¿Þ¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£ÇÃÀî¥³ー¥Ý¤«¤é¡¢Àä±ï»æ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀä±ï»æ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤Û¤«¡¢¸«¹þ¤ßÈÎÇäÎÌ¤Î1Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃª²·»ñ»º¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±·ï¤¬26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨23Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹