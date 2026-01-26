°ÂÀÄ¶Ó¡¡ÁÐÍÕ»³°ÊÍè¡ª89Ç¯¤Ö¤ê¿·´ØÏÆ¡½¿·Âç´Ø¤Î2¾ì½êÏ¢Â³V¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤òµÕÅ¾¼óÅê¤²¡ª·èÄêÀï¤Þ¤¿À©¤·¤¿
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¡Àé½©³Ú¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬06Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡¢»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê28¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤ò²¼¤·¤¿¸å¡¢3ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÊ¿Ëë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤È¤Î·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ1937Ç¯½Õ¾ì½ê¤ÎÁÐÍÕ»³°ÊÍè¡¢89Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¡½¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³V¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¹Ë³Í¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¾È¹ñ¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç´Ø2¾ì½êÄÌ²á¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¸ý¸µ¤ò¥°¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£ËÜ³ä¤Ç¶×ºù¤òÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÀÚ¤ê¡¢·Þ¤¨¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¤È¤Î·èÄêÀï¡£¡ÖÂç´Ø¤È¤·¤Æ°ã¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÂåÌ¾»ì¤Î¤´¤È¤¯Äã¤¯Åö¤¿¤ë¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤â90¥¥í¶á¤¤°®ÎÏ¤Ç±¦²¼¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕÅ¾¤Î¼óÅê¤²¡£Àè¾ì½ê¤ËÂ³¤·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¯´¿À¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿Á°Ìë¤Ï¿©Íß¤¬Íî¤Á¡¢Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤ÎÂç´Ø¤Ï97¿Í¡£¿·Âç´ØV¤Ï06Ç¯¤ÎÇòË²¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£´ÇÈÄÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤Î½Å°µ¤ÏÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶òÄ¾¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÁ°·¹»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢ºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¿·´ØÏÆ¡¢¿·Âç´Ø¤Ç¤ÎÏ¢Â³V¤ÏÁÐÍÕ»³°ÊÍè89Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂ¸µ¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¿·Âç´ØV¤ò·Ð¸³¤·¤¿¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë¤Ï¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤âÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¾ì½êÁ°¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ½ä¶È¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¡Ö¡È¿·Âç´Ø¡É¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¡£ÉÔµÙ¤Î22Æü´Ö¤ÇÈè¤ì¤â¤¿¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤¦¿²¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È°ìÆüÌó8»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤ÇÂÎÄ´¤ò´ÉÍý¡£½ä¶ÈÃæ¤Ï´ðÁÃ±¿Æ°¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÂÎ¤Çº£¾ì½ê¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡12ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿ÀÄ¤ÎÄù¤á¹þ¤ß¤ò¹õ¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÃå¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¹¥Ä´»þ¤ËÄù¤á¹þ¤ß¤òÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê½ªÈ×Àï¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÄù¤á¡¢°Â¼£Àî¿ÆÊý¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë»ÕÄï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤à¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤Ç¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ì¤ÐÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¡¢»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×7¾ì½ê¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ê¤éÂç¤ÎÎ¤¤òÈ´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤À¡£¹âÅÄÀî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡ÖÍè¾ì½ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£½Õ¾ì½êÀé½©³ÚÍâÆü¤Î3·î23Æü¤Ï22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÍè¾ì½ê¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£²¤½£½Ð¿È½é¤Î²£¹Ë¤Ø¡¢¤Þ¤¿Ä©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡þ°ÂÀÄ¶Ó¡¡¿·Âç¡Ê¤¢¤ª¤Ë¤·¤¡¦¤¢¤é¤¿¡áËÜÌ¾¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥ä¥Ö¥°¥·¥·¥ó¡Ë2004Ç¯3·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥Ó¥ó¥Ë¥Ä¥¡½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢ÁêËÐ¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë22Ç¯4·î¤ËÍèÆü¡£°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤·23Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£24Ç¯¶å½£¾ì½ê¿·½½Î¾¡£25Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·Æ±Ç¯½©¾ì½ê¤Ç¿·¾®·ë¡£26Ç¯½é¾ì½ê¿·Âç´Ø¡£Í¥¾¡2²ó¡£¼ì·®¾Þ1²ó¡¢´ºÆ®¾Þ2²ó¡¢µ»Ç½¾Þ3²ó¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢140¥¥í¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¡£