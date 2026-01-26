¾¾°æ½¨´î»á »øWBCÄ¾Á°µÜºê¹ç½É¤òË¬Ìä¡õ·ãÎå¤Ø °æÃ¼´ÆÆÄÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¡ÖÀ¤³¦°ì¡×±ç·³
¡¡µð¿Í¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¡Ê51¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹GMÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬¡¢3·î¤ÎÂè6²óWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò·ãÎå¤¹¤ë¤¿¤á2·î¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤â½ÏÃÎ¤¹¤ë¾¾°æ»á¤À¤±¤Ë¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç²ñÄ¾Á°¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ï³ÆÁª¼ê¤¬¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Àï½ÑÌÌ¤ÎÏ¢ÂÓ´¶¤ä¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¾¾°æ»á¤¬·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎµåÃÄ¤«¤é½¸·ë¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¿»Æ©¤µ¤»¡¢°ìÂÎ´¶¤¬Áý¤¹¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡1³ØÇ¯²¼¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î92Ç¯ÁªÈ´¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£23Ç¯¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ËÈà¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯11·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ç·ãÎå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Îõ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤ÏÀ±ÎÇ2Ç¯¤À¤Ã¤¿91Ç¯²Æ¤Ë¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢Íâ92Ç¯9·î¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆ´Ú¤Î3¹ñ¿ÆÁ±¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¤À¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»þÂå¤Î06Ç¯¤ÎÂè1²óWBC¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ÎÄ´À°¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼Âà¡£½Ð¾ì¤ËÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿09Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ïº¸É¨¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ä·³¤Î½Ð¾ìµö²Ä¤¬½Ð¤ºÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÆü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°úÂà¸å¤âµð¿Í¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤ò4ÅÙÌ³¤á¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸µÜºê¤Ç¹ç½É¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÆüËÜµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÈ©Ã¦¤°¤Ù¤¯¡¢µÜºê¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ãÎåË¬Ìä¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¤â¤Î¡£¾¾°æ»á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤¿WBCÄ¾Á°¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤âÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ½Ð¾ìÍ½Äê¡£¤½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¼ã¼ê»þÂå¤Ë»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¾¾°æ»á¤«¤é¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤é¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê½õ¸À¤¬Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥´¥¸¥é¤È¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¡£»ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£