ÁêÍÕ²íµª¡¡²áµî¤Ë±þÊç¤·¤Æ¡ÖÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¡¡¥Ï¥Ê¥³¡¦²¬Éô¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤ä¤Ã¤Æ¤¿!¡×
¡¡¡ÖÍò¡×ÁêÍÕ²íµª¡Ê43¡Ë¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë±þÊç¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÅß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤!¤¢¤Ã¤¿¤«³ø-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬ÈÖÁÈ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿³ø¤á¤·¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤Àï¤Ç¡¢ÁêÍÕ¤é½Ð±é¼Ô¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¹¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇòºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê!¶ñ»¨¼Ñ³ø¤á¤·¡×¤òÄ´Íý¡£´°À®¤òÂÔ¤Ä´Ö¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤¬¡Ö¡Ø³ø¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þÊç¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÁêÍÕ¤Ï¡ÖÀÎ¡Ä¡Ø¥Ü¥¹¥¸¥ã¥ó¡ÙÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Î´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖBOSS¡×¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë±þÊç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×²¬ÉôÂç¤¬¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤ä¤Ã¤Æ¤¿!¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤á¤Æ¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤ìÀÎÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£