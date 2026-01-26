¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡© OpenAI½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ÎÈ¯É½¤òÁÀ¤¦
OpenAI¤ÎºÇ¹â¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥ì¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2026Ç¯¸åÈ¾¤ËÈ¯É½¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤ÈÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎAxios¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ï¡¼¥ó»á¤Ï¡Ö¡ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤Ï¡Ë·×²èÄÌ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¾õ¶·¤¬¤É¤¦¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤«¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¸µ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤¬Àß·×¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤Ï¸ø¼°¤Ë¤Ï²¿¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¥ê¡¼¥«¡¼¡¦Smart Pikachu¤ÏÀè½µ¡¢OpenAI¤¬AirPods¤ËÂå¤ï¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¥³¡¼¥ÉÌ¾¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡ÊSweetpea¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¤ÏFoxconn¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2nm¥×¥í¥»¥¹¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖGumdrop¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¸±¦¤Î¼ª¤ËÁõÃå¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¡¢Íñ·¿¤Î½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²ÈÄíÍÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤ä¥Ú¥ó·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò´Þ¤à¡¢¹ç·×4¤Ä¤Î¡ÖGumdrop¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢1·î½é¤á¤ËÂæÏÑ¤Î·ÐºÑÆüÊó¤¬Êó¤¸¤¿ÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢AI¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î1¤Ä¤¬¥Ú¥ó·¿¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¼ê½ñ¤¥á¥â¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤ÆChatGPT¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAI¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Rabbit R1¤äHumane AI Pin¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÀ®¸ùÎã¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£OpenAI¤È¥¢¥¤¥Ö»á¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤³¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
