¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¹¥Ä´NEC¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤¬¥É¥¤¥Ä¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡È¥®¥é¥®¥é¤Î¸åÇÚ¡É¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤À¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡ÊNEC¡Ë¤¬£±·î24Æü¤Î¥º¥¦¥©¡¼¥ìÀï¤Çº£µ¨£·ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£²ÂÐ£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡NEC¤¬£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿39Ê¬¡¢MF¥Á¥ã¥í¥ó¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤¬½³¤Ã¤¿±¦CK¤¬¾®Àî¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤¤¡¢¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ï°ìÅÙ¶¯Îõ¤ËÃÏÌÌ¤òÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥ó¥»¥ó¤¬CK¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê´é¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÒ¤¤¤·¡Ë¸òÂå¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥í¥ó¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£Èà¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£µ¨£·ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¾®Àî¤Ï´¶¾ð¤ò¸²¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é´ÑµÒÀÊ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¤¡£¡È¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇËè»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¾½Á¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ê¥â¥Î¤¬½Ð¤ë¡Ë¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¾®Àî¤Ï75Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¥·¥§¥ê¡¼¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾®Àî¤Ï¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Õ¥í¡¼¥À¡¼´ÆÆÄ¤Î¤Û¤¦¤Ë¶î¤±´ó¤ê¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡Öº£Æü¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎËÍ¤é¤Ï¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¢µåºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤âNEC¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÁª¼ê¤ò£¶¿Í¡¢¼º¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¦´ò¤·¤µ¡£¡Ê£±°Ì¤«¤é½ç¤Ë¡ËPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¤¤ë¾å°Ì¤Ë¡¢£´°Ì¤ÎËÍ¤é¤â¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÄÏ¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¾¡ÅÀ£³¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¾®Àî¤Ï¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ËÍè¤Æ¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¡¢¡Ê¤½¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¡Ø²¶¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï´¶¾ð¤¬À¨¤¤¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¡¢¤º¤Ã¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ê±ö³¡Ë·ò¿Í¡ÊNEC¢ª¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡2024Ç¯²Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¡¢NEC¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±ö³¤ÏºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤â¤Î¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâºÇÂ¿¤Î7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±»î¹ç£±»î¹ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¡È¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£·ò¿Í¤«¤é¤Ï¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã²¶¤â¥À¥á¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃÏ¤Ç¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾®Àî¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£Ä¶¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç£´°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹NEC¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤ò¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¡¢NEC¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±ö³¤ÏºÇ½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤â¤Î¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥àÆâºÇÂ¿¤Î7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±»î¹ç£±»î¹ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤À¤±¤É¡È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¡È¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¡É¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£·ò¿Í¤«¤é¤Ï¡ÈËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã²¶¤â¥À¥á¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃÏ¤Ç¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾®Àî¤Î»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡£Ä¶¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç£´°Ì¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹NEC¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨Á°È¾Àï¤ò¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£