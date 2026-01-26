ÎÏÆ»»³¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¡¢·§ËÜ¡¦Å·Áð¤Ë¡¡150ÅÀ¸ø³«¡¢ºÊ¤¬Äó¶¡
¡¡ÇÔÀï¤Ë¤¦¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿Àï¸å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë³èµ¤¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÎÏÆ»»³¤Î¡ÖÈëÂ¢¼Ì¿¿¡×¤¬·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Î¡Ö¥×¥í¥ì¥¹ÅÂÆ²´Û¡×¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÅÄ¾Ï°ì´ÛÄ¹¡Ê73¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡·§ËÜ»Ô¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÅ·Áð¸Þ¶¶¤ò·Ð¤ÆÌó2»þ´ÖÈ¾¡£É÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÅ·Áð»Ô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢ËÜÅÏÃÏ¶è¤Ë¶á¤¤ÅÄ±àÃÏÂÓ¤ËÅÂÆ²´Û¤¬¤¢¤ë¡£70Ç¯¶á¤¯ÎÏÆ»»³¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤¿»×¤¤¤òÃÏ¸µ¤«¤éÁ´¹ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËµòÅÀ¤òÀß¤±¤¿±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¤¬ÎÏÆ»»³À¸ÃÂ100Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ÎµÇ°¹Ô»ö¤Î°ì´Ä¤Ç¼Ì¿¿Å¸¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¡£Æ°µ¡¤ò¸ì¤ë¸ýÄ´¤ËÇ®¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡22Ç¯¤ËÅÂÆ²´Û¤ò³«Àß¤·¤¿ºÝ¡¢ÎÏÆ»»³¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿ÅÄÃæ·É»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼Ì¿¿¤òº£²ó¡¢Ê£¼Ì³ÈÂç¤·Ìó150Ëç¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó300Ëç¤Î¤¦¤Á60¡Á70Ëç¤Û¤É¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄ¤µ¤ó¡Ë¤Èµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤é¤È¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥ê¥¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥ì¥¹¤Î·úÀßÉ÷·Ê¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£Å¸¼¨´ü´Ö¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÌ¤Äê¤À¡£