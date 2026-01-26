µð¿Í¤Î¿·¼ç¾¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¡È½é»Å»ö¡É¤Ï¿·ÀïÎÏ´¿·Þ²ñ¡Ö¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Âç»ö¡×
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¿·¼ç¾¤Î¡È½é»Å»ö¡É¤È¤·¤Æ¿·ÀïÎÏ´¿·Þ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£Çµå¾ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ï¡Ö¿·ÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤â°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃÝ´Ý¤é¿·¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¾ËÜ¤äÂ§ËÜ¤é°ÜÀÒÁÈ¤âÂ¿¤¯²ÃÆþ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤Ç¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸Í¶¿¤¬Å¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÜºê½Ð¿È¤Î±¦ÏÓ¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂ§ËÜ¤È¤âÂÐÌÌ¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡ÖÁ°²óËÍ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÂÇ¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë»°¿¶¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢·ëÂ«ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë