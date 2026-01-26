ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼Àë¸À¡ª¡ÖÌîµå¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×À»ÃÏ¤ÎÌîµåÅÁÆ»»Õ¤Ë
¡¡ºå¿À¤Ï25Æü¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTADIUM¡¡HEROES¡¡DAY¡×¤Î³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¡¢¶áËÜ¸÷»ÊÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë6·î5Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·3Ï¢Àï¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö¹Ã»Ò±à¥°¥ê¡¼¥ó¡×¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëKIDS¥°¥é¥Ö¤ò´Æ½¤¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÀë¸À¤·¤¿¸×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤¬¡¢À»ÃÏ¤ÇÌîµåÅÁÆ»»Õ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¶áËÜ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¥Ç¡¼¡×¤Ç´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤¬´ðÄ´¤Î»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤´Ö¡Ê¤ò¤«¤±¤Æ¡Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡6·î5Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·3Ï¢Àï¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö¹Ã»Ò±à¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÀï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤è¤êÌîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¶áËÜ¤Ï¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£´ü´ÖÃæ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï³ÆÆüÀèÃå7000¿Í¤ËKIDS¥°¥é¥Ö¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶áËÜ¼«¤é¤¬´Æ½¤¤·¡Ö¶áËÜ¸÷»Ê¡×¤Î¥Í¡¼¥à¤âÆþ¤Ã¤¿°ïÉÊ¡£¤½¤³¤ËÌîµåÅÁÆ»»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¤³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é½À¤é¤«¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÆ»¶ñ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Ìîµå¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤·¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖKIDS²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤¢¤Þ¤¿¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¾¡Íø¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÉáÃÊÆ±ÍÍ¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¸Î¶¿¡¦Ã¸Ï©Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢¼¯»ùÅç¡¦²±ÊÎÉÉôÅç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤ÉÎ¥Åç»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖLINK¡¡UP¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤â¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤¹¤ë¡£Ì¤Íè¤ÎÌîµå³¦¤Î¤¿¤á¡¢¶áËÜ¤ÏÀ»ÃÏ¤Ç¸÷¤êµ±¤Â³¤±¤ë¡£
¢ãÀ»ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¢ä
¡¡¡û¡Ä¡ÖSTADIUM¡¡HEROES¡¡DAY¡×¤ÏÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢À¹¤ê¾å¤²¡¢¼é¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Å»ö¡¢»Ñ¤âÄÌ¤¸¡¢Ìîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖKIDS²ñ°÷ÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¡¢¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢Áª¼ê¤Ë¼èºà¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤Ê¤É³Æ¼ï¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤âËþºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢¼ý±×¶â¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡£
¡¡¢¡¼õÃíÈÎÇä¡¡ºå¿À¤Ï¡ÖSTADIUM¡¡HEROES¡¡DAY¡×´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼õÃíÈÎÇä¤ò25Æü¸á¸å5»þ¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£2·î3Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥×¥í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊÀÇ¹þ¤ß5Ëü8000±ß¡Ë¡¢Æ±¥¥ã¥Ã¥×¡ÊÄÌ¾ï¡áÆ±2Ëü2000±ß¡¡¥Õ¥é¥Ã¥È¡áÆ±2Ëü4200±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡£