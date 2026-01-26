È¾Æ³ÂÎ³ô¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¤¬Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥àÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨2°Ì¤Ë¡Ä¸¶°ø¤Ï¡ÖÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê´ë¶È¡×¤ÎÂ¸ºß¡ÚÀè½µËöÆ°¤¤¤¿¸ÄÊÌ³ô¡Û
Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡§ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ò6330¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+705±ß¡Ê+14.76%¡Ë¡¿½ªÃÍ5,480±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£Á°Æü¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ìÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨3°Ì¤ÎÌÃÊÁ¡£Æ±¼Ò³ô²Á¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Ë¸Ä¿ÍÃæ¿´¤ÎÃ»´ü»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¥æ¥Ë¥Á¥«¡Ò3103¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+34±ß¡Ê+9.55%¡Ë¡¿½ªÃÍ390±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£
3°Ì¡§ÅìË®°¡±ô¡Ò5707¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ+120±ß¡Ê+7.45%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,730±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£1°Ì¤ÎÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ò6330¡Ó¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÍýÍ³¤«¡£
¡ÒÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ó¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¥ï¡¼¥¹¥È3
1°Ì¡§ÅìµþÀ½ïÄ¡Ò5423¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý114±ß¡Ê¡Ý6.95%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,527±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü14:00¤´¤í¡¢Æ±¼Ò¤Ï26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×Ã±ÆÈ·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î95²¯±ß¤«¤é82²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ72.8¡ó¸º¡Ë¡¢ºÇ½ªÍø±×Í½ÁÛ¤ò100²¯±ß¤«¤é88²¯±ß¡ÊÆ±58.5¡ó¸º¡Ë¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
2°Ì¡§¥ì¡¼¥¶¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ò6920¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý2,240±ß¡Ê¡Ý5.78%¡Ë¡¿½ªÃÍ36,490±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
Æ±¼Ò¤Î¼çÍ×¤Ê¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¡¢ÊÆ»þ´Ö22Æü¤Ë25Ç¯10¡Á12·î´ü¤Î·è»»¤òÈ¯É½¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÉ®Æ¬¤ËÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤â¤³¤ì¤ËÏ¢¤ì°Â¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
3°Ì¡§¥ê¥¬¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ò268A¡Ó¡Ä¡ÄÁ°ÆüÈæ¡Ý71±ß¡Ê¡Ý5.37%¡Ë¡¿½ªÃÍ1,250±ß
¡ÚÇäÇãºàÎÁ¡Û
ÅöÆü¤ÏÆÃÃÊ¸ÄÊÌ¤ÎÇäÇãºàÎÁ¸«Åö¤¿¤é¤º¡£Á°ÆüµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤¿È¿Æ°¤«¡£