¾åÉðÂç¡¦¸ÖÅÄ¡¡½¼¼Â¡ÖÀ®¿Í¥Î¥Ã¥¯¡×¡¡Äï¤Î»³Íü³Ø±¡¡¦ÍÛÀ¸¤È¡Ö·»ÄïÆüËÜ°ì¡×ÌÜ»Ø¤¹
¡¡´ØÅì¿·³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°1Éô¤Î¾åÉðÂç¤¬25Æü¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»ÔÆâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Éô°÷¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡ÖÀ®¿Í¥Î¥Ã¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ä¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡£
¡¡¤³¤Î½Õ¡¢3Ç¯¤Ë¤Ê¤ëÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î½ÓÂ³°Ìî¼ê¡¦¸ÖÅÄ¤Ï¡Ö´¨¤µ¤ÈÉ÷¤Ç¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Äï¤Ï»³Íü³Ø±¡¤ÎºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÍÛÀ¸¡Ê¤Ï¤ë¤¡á2Ç¯¡Ë¤Ç¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤¬³Î¼Â¡£¡Ö·»Äï¤Ç¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£