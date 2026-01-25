¡ÚÊÆ¥É¥ë±ß¡ÛÅìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ä1·îÂè4½µ¤Î¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¡×¤ÎÆ°¤
ÊÆ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ê¡ÖÀè½µ¡Ê1·î19Æü¡Á1·î23Æü¡Ë¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÆ°¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¡Ö¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¡×¤ËÃíÌÜ
ÆüËÜ¶ä¹Ô¡ÊÆü¶ä¡Ë¤Ï¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ëÌµÃ´ÊÝ¥³¡¼¥ë¥ì¡¼¥È¤ÎÍ¶Æ³ÌÜÉ¸¤ò¸½¹Ô¤Î0.75¡óÄøÅÙ¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡¢¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÀè½µ¤Î¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸ ½Ð½ê¡§Bloomberg¡ÊÃí¡Ë23Æü9»þ»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿
ºòÇ¯12·î¤Î²ñ¹ç¤Ç0.50¡óÄøÅÙ¤«¤é0.75¡óÄøÅÙ¤Ø°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1¥õ·î¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æü¶ä¤Ï¸½¹Ô¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤¬·ÐºÑ¤äÊª²Á¡¢¶âÍ»´Ä¶¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹âÅÄ°Ñ°÷¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á°ÂÄê¤ÎÌÜÉ¸¡×¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°·ÐºÑ¤¬²óÉü¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤â¤È¡¢¹ñÆâÊª²Á¤Î¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢1.0¡óÄøÅÙ¤Ø¤ÎÍø¾å¤²¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ñ¹ç¤Ç¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï¼¡²óÍø¾å¤²»þ´ü¤äÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î½¤ÀµÆâÍÆ¤ä¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¼ÁGDP¸«ÄÌ¤·¤Ï¡Ö¡Ü1.0¡ó¡×¤Ø¾åÊý½¤Àµ
Å¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ÁGDP¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ü0.9¡ó¡ÊÁ°²ó10·î¡§¡Ü0.7¡ó¡Ë¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ü1.0¡ó¡ÊÁ°²ó¡§¡Ü0.7¡ó¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾åÊý½¤Àµ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ä´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÄã²¼¤Ë²Ã¤¨¡¢À¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¡ÊÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ë ½Ð½ê¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô¸øÉ½»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¡ÊÃí¡ËÀ¯ºö°Ñ°÷¸«ÄÌ¤·¤ÎÃæ±ûÃÍ
Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤¬²¡¤·²¼¤²Í×°ø¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê½ü¤¯À¸Á¯¿©ÉÊ¡Ë¤¬2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ü1.9¡ó¡ÊÁ°²ó¡Ü1.8¡ó¡Ë¤Ø¾®Éý¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤¹¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê½ü¤¯À¸Á¯¿©ÉÊ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¸«ÄÌ¤·¤Î¾åÊý½¤Àµ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢2027Ç¯ÅÙ¤â¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ºö°Ñ°÷¤Î¸«²ò¤ò½¸·×¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ä´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°²ó10·î¤Î¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤Ï²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í¾å²¼¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ø¤È½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¥ê¥¹¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½ ½Ð½ê¡§ÆüËÜ¶ä¹Ô
À®Ä¹Æß²½¥·¥Ê¥ê¥ªÅ¾´¹¡¢Êª²Á´ðÄ´¤Ï¾å¾º¸«ÄÌ¤·
Æü¶ä¤Ï¡¢Á°²ó10·îÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î·Êµ¤¤ÈÊª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥À®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¡§ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¤ÓÇº¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
2¡¥¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¡Ê½ü¤¯À¸Á¯¿©ÉÊ¡Ë¡§¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤È¤Ç¡¢2¡ó¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
3¡¥´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢À®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆß²½¤Ê¤É¤«¤é¿¤ÓÇº¤à¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤â¤È¤Ç½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
º£²ó¤ÎÅ¸Ë¾¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹Î¨Æß²½¤¬·ÐºÑÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÀ®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¿¤ÓÇº¤à¡×¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬²þ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö´Ë¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Êª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤¬¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¡Ê½ü¤¯À¸Á¯¿©ÉÊ¡Ë¤¬2¡ó¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÏÀ®Ä¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤«¤é¸ÀµÚ¤Î¤¢¤Ã¤¿°ÙÂØ¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÊª²Á¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤ÏÍ½ÁÛÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ÎÊÑ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ß°Â¤È¶âÍø¤ÎÈÄ¶´¤ß¤Ç¡¢Æü¶ä¤ÏÆñ¶É¤ËÄ¾ÌÌ
15»þÈ¾¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡¢±ß°Â¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¹â¤¬´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯12·î¤Î²ñ¹ç¤Ç¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤ÎÄÂ¶â¡¦²Á³ÊÀßÄê¹ÔÆ°¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤È¤Ç¡¢¡Ê°ÙÂØ¤¬Êª²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤ò¡ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ß°Â¤¬´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÃÊ¤È·Ù²ü´¶¤ò¹â¤á¤¿É½¸½¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢»þ¸ÂÅª¤Ê¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¶âÍø¾å¾º°µÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¤¬¶âÍø¾å¾º¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±ß°Â¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢±ß°Â¤ò¸£À©¤¹¤Ù¤¯Íø¾å¤²¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍø¾å¾º¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¤Ï¡¢±ß°ÂÁË»ß¤È¶âÍøÍÞÀ©¤Î¶¹´Ö¤ÇÆñ¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ³¤¾å¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È