¡¡ºå¿À¡¦ÅèÂ¼¤¬½é¤Îµ¹ÌîºÂ¡Ê1·³¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ø¸þ¤±¡¢ÃÃÏ£¤ÎÅß¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÂÇ·â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¸¦µæ¡£¡ÖËÍ¤Ï²ÄÆ°°è¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÆ±¤¸¡Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È·×1718È¯ÂÇË¡¡É¹½ÃÛ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤¬ÌÜÉ¸¡£¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¼óÇ¾¿Ø¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£