ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡¹Ý¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇWBC¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÏ¢ÇÆ¤À!·ÀÌó¸ò¾ÄÆñ¹Ò¤âÆùÂÎ²þÂ¤¤Ï½çÄ´
¡¡µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢º£µ¨¤Ø¸þ¤±¤¿·ÀÌóÌ¤¹¹²þ¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢3·î³«Ëë¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÏ¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÏÆ»¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÂÎ½Å96¥¥í¡Ê¸ø¾Î95¥¥í¡Ë¤«¤é¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨12¡Á13¡ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇÂç102¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤È¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿ÃÃÏ£¤ò¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¤Î4Æü¤Ë¡¢¶áÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»å°æ²ÅÃË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢º´Æ£¤Ï¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò´ü¤¹26Ç¯¤Ø¸þ¤±¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸À¤¨¤ë¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«Æü¤âÌ¤Äê¤Î¤Þ¤Þ¡£µå½ÕÅþÍè¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤É¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤Î¼þ°Ï¤Ï¼Â¤ËÁû¤¬¤·¤¤¡£
¡¡µåÃÄ¤ÈÁª¼ê¤¬¸ò¤ï¤¹¡ÖÅý°ì·ÀÌó½ñ¡×¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¾ò¹à¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¤Ç¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤º¡¢¸òÄÌÈñ¤ä¿©Èñ¤Ê¤É¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¾å¡¢¿´ÍýÅªÉéÃ´¤â·è¤·¤Æ·Ú¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º´Æ£¤Î¼«³Ð¤È¿®Ç°¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤«¤é¡¢º£¥ª¥Õ¤â²á¹ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î30Æü¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é3Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ª¥Õ¤ÎÁê¼¡¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÉ½¾´¼°½ÐÀÊ¤ËË»»¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÏ¢Æü¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡12·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤È¹çÆ±Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¼éÈ÷¤ÎÃÃÏ£¤Ë¤âÎå¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤Î¥Ï¥ï¥¤Í¥¾¡Î¹¹ÔÃæ¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿¹²¼¤ÈÎý½¬¤ò¤È¤â¤Ë¤â¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿º£·î¤«¤é¤Ï¡¢Ä«9»þ¤«¤é¸áÁ°Ãæ¤ÎÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¼¤Æ¤ëÆü¤òÀßÄê¤¹¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢¹Ý¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¹½ÃÛÃæ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï¸ªÉý¤ä¶»ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤âÁý¤·¡¢Î¾ÂÀ¤â¤â¤Ï´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ö¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ïºòµ¨Ãæ¤Î96¥¥í¤«¤é¸½ºß102¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¡£ÂÎ»éËÃÎ¨12¡Á13¡ó¤ÈÁö¡¦¼é¤ËÉ¬Í×¤Ê½ÓÉÒ¤µ¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¶ÚÈîÂç¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯ÌÜ¤ÏÂÎ½Å100¥¥í¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤ò´ü¤¹¤È¤¤¤¦¡Ö¥·¥ó¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡×¤Î´°À®¤Ï¡¢´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè6²óWBC¤òÀï¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢º£µ¨¤ÎÌÔ¸×¤Ç¤âÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÃË¤Ë¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¡£ÇØÈÖ¹æ8¤Ï¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤À¤±¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£WBC¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÏ¢ÇÆ¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥²ó¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤Î50ËÜÎÝÂÇ¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»Äø¤ò¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤È»×¤¤ÉÁ¤¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¡Û·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤¬Ìîµå¶¨Ìó¾å¤Î»²²ÔÊó½·´ü´Ö³«»Ï¤È¤Ê¤ë2·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤»¤º¡¢Ì¤¹¹²þ¡Ê·ÀÌóÊÝÎ±¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î°ÜÆ°Èñ¡¢½ÉÇñÈñ¡¢¿©Èñ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¶â¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ÏÁª¼ê¼«¿È¤¬»ÙÊ§¤¦·Á¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï11Ç¯¤Ëµ×ÊÝ¹¯Í§¡Ê¿À¡Ë¤¬ººÄê¤ò½ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬ÉÕ¤«¤º¡¢¼«Èñ¥¥ã¥ó¥×¤ËÆÍÆþ¡£2·î7ÆüÌë¤Î¹ç°Õ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¸å¤ËÀº»»¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÐ±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¡¢08Ç¯¤Ëµ×ÊÝÅÄÃÒÇ·¡Ê¿À¡Ë¤¬²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ë¼«Èñ»²²Ã¡¢2·î15Æü¤Ë¹¹²þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÏÁ°Æü14Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈñÍÑ»°½½¿ôËü±ß¤òÄ§¼ý¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£