¡¡¡ÖÂîµå¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£µÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò·è¾¡¤Ï¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ò£´¡Ý£³¤ÇÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²Ç¯Â³¤±¤ÆÆ±¥«¡¼¥É¤ÎÃË»Ò·è¾¡¤Ï¡¢¾¾Åçµ±¶õ¡Ê£±£¸¡Ë¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡á¤¬¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©Âç¡Ë¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂà¤±¡¢£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¾¾Åçµ±¤Ï½à·è¾¡¤Ç¡¢²áµî£²ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ë£´¡Ý£³¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼ê¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡££²£³Æü¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢£´Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ä¥ËÜÈþ¤¬¡¢ÁáÅÄ¤òÇË¤ê½éÍ¥¾¡¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤È¾¡¤Ã¤¿¤«¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£»î¹ç¤ò½ª¤¨°ìÂ©¤Ä¤¯¤È¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢É¡¤òÀÖ¤¯¤·¤¿¡£
¡¡»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇÁáÅÄ¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï£³Âç²ñÏ¢Â³¡££²»î¹ç¤È¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼¡Âè¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷²¦¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±¥²¡¼¥à¤ÏÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é£³¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¡£Âè£µ¥²¡¼¥à¤ò¼º¤¤¡¢Âè£¶¥²¡¼¥à¤Ï£±£°¡Ý£¶¤È¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢£¶Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇ½ª¥²¡¼¥à¤Ï£±£±¡Ý£¶¤Ç·èÃå¡£¡ÖÂîµå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢ÁáÅÄ¤È¤ÎÇ®Àï¤ÇÂç¤¤Ê·Ð¸³ÃÍ¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡£²£´Æü¤ÏÉã¡¦±§¥³¡¼¥Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÀÄ¤¤ÂîµåÍÑ¥·¥å¡¼¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¡¢¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î¾¡Íø¤ÏºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¡£±§¥³¡¼¥Á¤â¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¡¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎÀï¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤ë»×¤¤¤âÂç¤¤¤¡£¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤¢¤È£²Ç¯¡£¤¤¤¤ÃÆ¤ß¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£¼«¿®¤òÃß¤¨¤¿£±£·ºÐ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡þÄ¥ËÜ¡¡ÈþÏÂ¡Ê¤Ï¤ê¤â¤È¡¦¤ß¤ï¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£¶·î£±£¶Æü¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¡£Âîµå°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿¡££±£°ºÐ¤Ç£Õ£±£µÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡££²£±Ç¯À¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î£´´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÃÄÂÎÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¶ä¥á¥À¥ë¡£Àï·¿¤Ï±¦¥·¥§¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ö·¿¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç£µºÐ¾å¤Î·»¡¦ÃÒÏÂ¡££±£¶£´¡¦£µ¥»¥ó¥Á¡£