¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇòË²°ÊÍè£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¡¢ÁÐÍÕ»³°ÊÍè£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¡¢¿·Âç´ØÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±£²¾¡£³ÇÔ¤ÇÇ®³¤ÉÙ»Î¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤ò¼óÅê¤²¤ÇÀ©¤·¡¢£²¾ì½êÏ¢Â³£²ÅÙÌÜ¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¡£½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¸Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¹Ë¤È¤ê¤ËÄ©¤à¡£²¤½£½é¤Î²£¹ËÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¿·Âç´Ø¾ì½ê£Ö¤ò¿³È½Éô¤ÎÉô²°¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¡Ö¡ÊËÜ³ä¤Î¡Ë¶×ºùÀï¤ÎÁêËÐ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÊÂç¾æÉ×¤À¤È¡Ë¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¡¢¡ÖËÜ¿Í¤â¶ÛÄ¥¡©ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¥¾¡¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡£¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤º¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡Àé½©³Ú¤â¡Ö°ìÆü°ìÈÖ¤À¤«¤é´èÄ¥¤ì¡×¤È¡¢¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê¤·¤Ã¤«¤ê¡Ë¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡£¿·Âç´Ø¾ì½ê¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¹Ô»ö¤ä¼èºà¤Ê¤É¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÅöÁ³¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¯¡¢¡Ö½éÆü¤ÏÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾ì½êÃæ¤Ï¡ËÌµÍý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂåÊÛ¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¾ì¤Î½Å¤ß¤âÀâ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂç´Ø¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¾¡¤ÁÉé¤±¤É¤¦¤³¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç´Ø¤é¤·¤¯¡ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡»Õ¾¢¤â°ì½ï¤Ë£±£µÆü´ÖÀï¤Ã¤¿¡£º£¾ì½ê¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÀÄ¡É¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ç¹ñµ»´Û¤ËÄÌ¶Ð¡££±£²ÆüÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢°ÂÈþ¶Ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¹õ¤ÎÄù¤á¹þ¤ß¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¡£ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦°¦Äï»Ò¤Ë¡ÖÃåÊª¤È¤«¤âÁ´Éô¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤É¤ó¤É¤ó²¶¤ÎÃåÊª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£Íè¾ì½ê¤Ï¹Ë¤È¤ê¤â·ü¤«¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙ¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ¡Ê¤Î·Î¸Å¡Ë¤ò¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£