¥¤¥é¥ó¡¢¹³µÄ¥Ç¥â»Ù»ý¼Ô¤ËÃÆ°µ¡¡·ÝÇ½¿Í¤éÉ¸Åª¡¢±Ä¶ÈÄä»ß¤äÈ¯¶Ø¤â
¡¡¡Ú¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿·ÐºÑÆñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤ò½ä¤ê¡¢¼£°ÂÅö¶É¤ÎÃÆ°µ¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥â¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¿Í¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¤Ï±Ä¶ÈÄä»ß¡¢¿·Ê¹¼Ò¤ÏÈ¯¶Ø½èÊ¬¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ç¥â»²²Ã¼ÔÌó3Àé¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñ±Ä¥¤¥é¥óÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡Åö¶É¤Ï20Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥â¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê·×15¿Í¤Ø¤ÎË¡Åª¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£°û¿©Å¹60¸®¤ÎÊÄº¿¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÅª¤Ë¹³µÄ³èÆ°¤ò»Ù»ý¤·¡¢»ÔÌ±»¦³²¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡×¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥â»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤â¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ØÆ³Éô¤Ï¡¢¥Ç¥â¤¬ÊÆ¹ñ¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆË½ÅÌ²½¤·¤¿¤È¤Î¼çÄ¥¤òÅ¸³«¡£¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÊ¿ÏÂÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥â¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÅÁ¤¨¤º¡¢Ë½ÅÌ¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¥â¥¹¥¯¡Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÎéÇÒ½ê¡Ë¤ä¾¦Å¹¤Î±ÇÁü¤òÏ¢ÆüÊü±Ç¤·¡¢»ØÆ³Éô¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î°õ¾ÝÁàºî¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£