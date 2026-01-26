歌手の渋谷すばる（44）が25日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。まさかのデビューについて語った。

芸能界入りについて取材に答えた渋谷の母は「近くにSMAPさんのファンの方が近所にいてて、ここに履歴書送ったらいいん違う？って持って来て下さって。滝沢君とか翼君とかの、ああいう感じの顔だなと思っていた」と、滝沢秀明や今井翼に似ていたと説明した。

だが、渋谷自身は「僕は正直、全く興味がなくて。15歳の誕生日の日だったんです。たまたま休みで、友達といっぱい約束していたので、遊びに行こうとしていたらついて来いと。無理です、誕生日です！って断ってたら、全然引き下がらないんで。最終的に5000円やるって言うんで、ついて行ったらオーディションだった」と苦笑しながら語った。

それでも会場に着くと「同世代みたいなヤツがいっぱいいるじゃないですか。ちょっと負けたくないな、みたいなのがあったかもしれないですね。名前書いてくださいって言われて、皆さん名字を書かれていたんですけど、何か分かんないですけど、目立たなあかんやろなと思って、目立つ名前なんで、ひらがなで『すばる』って書いてど真ん中行ったったんですよ」という行動に出た。

「それがよかったのかどうなのか分かんないですけど、1時間くらいで呼ばれて、そのまま雑誌の撮影…」と言うと、MCの山崎育三郎も「うそでしょ！」と驚きの声。「何のことか分かってないまま、“はい、笑ってください”みたいに言われて、何がおもろいねんと思いながら。で、数か月後にその雑誌が出た」ところ、母から「“よかったやん！あんた”って半泣きで言われた」と照れくさそうに語っていた。