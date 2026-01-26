¹Åç¡¡¥É¥é5¡¦ÀÖÌÚÀ²ºÈ¡¡2ÅÙÌÜ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç33µå¡Ö·¹¼Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¹Åç¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÎÀÖÌÚ¡ÊÐÇ¶µÂç¡Ë¤¬ÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£½é¤á¤ÆÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¡¢¥«¡¼¥Ö¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É4¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤Æ33µå¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö·¹¼Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÊÑ²½µå¤Ï¤Þ¤ÀÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¾¡¼¥ó¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤¿¡×
¡¡Á°²ó¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï18Æü¡£°Ê¹ß¤Ï¥Þ¥Ä¥À¤äÍ³±§¤Ç70¡Á90¥á¡¼¥È¥ë¤Î±óÅê¤òÆþ¤ì¡Ö¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡×¡£2·î1Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£