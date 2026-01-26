¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè21Àá ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É vs ¥»¥ë¥¿ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè21Àá ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤È¥»¥ë¥¿¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î26Æü02:30¤Ë¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Ï¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥ë¥¿¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥çー¥ó¥º¡¦¥¨¥ë¥¢¥Ö¥Ç¥é¥¦¥¤¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
17Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Î¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬ÀèÀ©¡£
45+2Ê¬¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Î¥É¥¥¥¤¥¨¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¥«ー¡ÊDF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥»¥ë¥¿¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Þ¥Ì¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥ß¥ó¥²¥µ¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
46Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
56Ê¬¡¢¥»¥ë¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥¯¥¹¡¦¥â¥ê¥Ð¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
70Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¥»¥ë¥¿¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¦ー¥´¡¦¥½¥Æー¥í¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ü¥ë¥Ï¡¦¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢75Ê¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬µÕÅ¾¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥»¥ë¥¿¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦ー¥´¡¦¥½¥Æー¥í¡ÊMF¡Ë¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥ì¥¤¥é¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ß¥²¥ë¡¦¥íー¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ó¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥É¥Ù¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
81Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
85Ê¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥ªー¥ê¡¦¥ª¥¹¥«ー¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+6Ê¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ3-1¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤¬3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥Àー¥É¤Ï16Ê¬¤Ë¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥»¥ë¥¿¤Ï45+3Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-01-26 04:40:26 ¹¹¿·