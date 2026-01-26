ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬Æ±ÅÀÃÆ¥¢¥·¥¹¥È¡õ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡ª¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬¥±¥ë¥ó¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡¢7°Ì¤ËÉâ¾å
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤¬25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï18»î¹ç¤òÀï¤¤6¾¡6Ê¬6ÇÔ¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢6°Ì¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö8¡×¡¢5°Ì¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö9¡×¡¢4°Ì¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö11¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ø²«¿®¹æ¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ï¡¢10Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£¥±¥ë¥ó¤Î¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ê¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥Õ¥§¥ë¥À¡¼¤Î¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥±¥ë¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿
¡¡¤À¤¬Ä¾¸å¤Î11Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥×¥ì¡¼ºÆ³«¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤òÅ¨¿Ø¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë44Ê¬¡¢¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÁ÷¤ê¡¢¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Æ¬¤Ç¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¤½¤Î¥®¥ó¥¿¡¼¤ÎÍî¤È¤·¤ò¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥±¥ë¥ó¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬66Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥«¥¹¥Æ¥í¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬Ì³¤á¤¿¤¬¡¢GK¥Þ¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥·¥å¥ô¥§¡¼¤Ù¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤ìÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥±¥ë¥ó¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç½ªÎ»¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬2¡Ý1¤Ç¥±¥ë¥ó¤Ë¾¡Íø¤·¡¢7°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¤³¤Î¸å¡¢29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥ê¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥±¥ë¥ó¤Ï¼¡Àá¡¢30Æü¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤òËÜµòÃÏ¤Ë·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡¡2¡Ý1¡¡¥±¥ë¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡10Ê¬¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¥±¥ë¥ó¡Ë
1¡Ý1¡¡11Ê¬¡¡¥Ç¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
2¡Ý1¡¡44Ê¬¡¡¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¿¥Î¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥·¥§¥¢¥Ï¥ó¥È¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡ª
🇩🇪¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ Âè19Àá
¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ vs ¥±¥ë¥ó
¡¿
Áê¼ê¤Î´Ö¤òÈ´¤¯Å·ºÍÅª¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹ßÚÎö¡ª
¥±¥ë¥óÀèÀ©¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¡ª
¡À
