真っ赤なチャイナドレスにドキッ…金髪ショートの韓国美人チア、妖艶な魅力発散

韓国の美人チアリーダー、ソ・ヒョンスクが披露したチャイナドレス姿が注目を集めている。

【写真】韓国美人チア、目を疑う非現実的プロポーション

ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新し、「チーパオ（チャイナドレス）がぎこちない！」と添えて1枚の写真を投稿した。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

写真には、ワインレッドのチャイナドレスに身を包んだ彼女が、花柄の扇子を手に微笑む姿が収められている。ボディラインに沿うシルエットが上品さと華やかさを引き立て、凛とした雰囲気を漂わせている。

また、スリットからのぞくすらりとした脚線も印象的で、投稿を見たファンからは「チーパオ、めちゃくちゃ魅力」「お似合いすぎる」「衝撃的なビジュアル…」「ゴッド・ヒョンスク」など、反響のコメントが相次いだ。

ソ・ヒョンスクは1994年4月22日生まれの31歳で、2014年からチアリーダーとして活動を始めた。金髪ショートカットをトレードマークとし、過去には表紙を飾った男性向け雑誌が完売したこともある。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズやプロサッカーKリーグのFCソウルなど国内プロスポーツのほか、台湾男子プロバスケの台湾ビールレオパーズでもチアを務める。