¡Ú¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¡Û²Æì¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü GÂçºå¤ÈTM ¹ç·×1-4¤ÇÇÔÀï¤âÀ¾Ìî¡ÖÎÉ¤¤¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×Àî°æ´ÆÆÄ¡Ö¹¶·â¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¤Ï25Æü¡¢²Æì¸©¡¦Ãæ¾ëÂ¼¤ÇJ1¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È45Ê¬3ËÜ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ËÜÌÜ¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬23Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥ÉÇò°æÍÛÅÍ¤Î¥¯¥í¥¹¤òÀÄÌÚÎ¼ÂÀ¤¬²¡¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
3ËÜÌÜ¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÅÄÃæ¹¨Éð¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¥ó¥°¥íー¥É¤òÃæ¿´¤ËÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆÀÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
3ËÜ¹ç·×1－4¤ÇÇÔÀï¤âÀî°æ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Ö²æ¡¹¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¼éÈ÷¤«¤éÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Þ¤·¤¿¤·Èó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¤È²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼éÈ÷¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÄÏ¤ó¤À°ìÊý¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¥´ー¥ëÁ°¤ÎPAÉÕ¶á¤Ç¤É¤ì¤À¤±¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Î2¤Ä¡×¤È²ÝÂê¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
J1¾º³Ê¤Ø¤Î½õÁö´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¥Ïー¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î½àÈ÷¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Àî°æ´ÆÆÄ¡£¥Áー¥à¤Ï2Æü´Ö¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ó¤Ç28Æü¤«¤é·§ËÜ¤Ç2¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
À¾Ìî¾©ÂÀÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q.»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
A.¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°¤«¤é¤Î¼éÈ÷¡¢¶¯ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯»ö¤Ï²¿ÅÙ¤«ÎÉ¤¤·Á¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¹¶·â¤Î½ê¤âÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤µ÷Î¥´Ö¤Ç·Ò¤¤¤ÇÂÇ³«¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¼ý³Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½ê¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¿¾ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Q.¡ÖÆüËÜ°ì±Ô¤¤¼éÈ÷¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤«
A.ÆÃ¤Ë1ËÜÌÜ¤ÎÆþ¤ê¤Î½ê¤Ï¤¹¤´¤¯Áê¼ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤ÇÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥·ー¥ó¤â½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É2ËÜÌÜ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈèÏ«¤¬¸«¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯²þÁ±¤Ç¤¤ë½ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿½ê¤Ç¤Î´Å¤µ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
Q.¹¶·â¤ÇÌÜ»Ø¤¹¡É¿Í¤â¥Üー¥ë¤âÆ°¤¯¥µ¥Ã¥«ー¡É¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¤«
A.¼ê±þ¤¨Åª¤Ë¤Ï1ËÜÌÜ¤Î2¥Ü¥é¥ó¥Á¤Îµ÷Î¥´¶¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·Á´ÂÎ¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤è¤ê¶á¤¤Ãæ¤ÇÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤´¶¿¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Q,¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þー¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤Î½Ð¾ì¡¡°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï
A.¼éÈ÷¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤É¤¦¼é¤Ã¤Æ¤É¤¦Ã¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¸å¤í¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁ´ÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¼éÈ÷¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤«¤é¤È¤«¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸å¤í¤«¤é¤É¤¦¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤Ï¾ï¤Ë¤¹¤ë»ö¤È´ÆÆÄ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ËÁê¼ê¤ËµÙ¤à»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯½àÈ÷¤Î½ê¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¼þ¤ê¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q.³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¤³¤È
A.¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¸å¤í¤«¤é·Ò¤¤¤Ç¥´ー¥ë¤Þ¤ÇÇí¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î½ê¤Ç»ÅÎ±¤áÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤·¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç°ìÃ¶¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ·§ËÜ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÁ´°÷¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
Àî°æ·òÂÀ´ÆÆÄ¡¡¼ÁÌäÆâÍÆ
Q.»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
A.ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·²ÝÂê¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤·¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ý³Ï¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£
Q.¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤Ï¤É¤¦É¾²Á¤·¤¿¤«
A.¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤À¤Ã¤¿¤ê²æ¡¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ½ÃÇ¥ß¥¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï²æ¡¹¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¼éÈ÷¤«¤éÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Þ¤·¤¿¤·Èó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡£
Q.¼ºÅÀ¤·¤¿¸å¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
A.¥ß¥¹¤Ïµ¯¤¤ë¤â¤Î¤Ç¼ºÅÀ¤â¤·¤Þ¤¹¤·ÌÞÏÀ¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬Éé¤±¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤½¤Î¸å¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤É¤¦¤¤¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¼¡¤Î¥×¥ìー¡¢¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¡¢¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¤Ï¼¡¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
Q.°ìÊý¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
A.¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ï¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·º£¤Ï»þ´ÖÅª¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼éÈ÷¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥´ー¥ëÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸å¤Ï¥´ー¥ëÁ°¤ÎPAÉÕ¶á¤Ç¤É¤ì¤À¤±¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Î2¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.º£µ¨¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï·è¤á¤¿¤«
A.¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸õÊä¤â¤¤¤Þ¤¹¤·²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢²¿¤È¤«¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Ïー¥Õ¥·ー¥º¥ó¡£¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ°ì¿Í¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏOK¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥²ー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë¤Ï°Æ³°¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ËÜÅö¤Ë³§¤¬¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¿§¤ó¤Ê»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¤³¤³¤Ç1¿Í¤Ë·è¤á¤Á¤ã¤¦¤È°ÍÂ¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ´Å¤¨¤¬½Ð¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ÏËÍ¤â2Æü¤Î¥ª¥Õ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ë³«Ëë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
A.¥¢¥¦¥§ー¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Ïー¥Õ¥·ー¥º¥óËè»î¹çÂçÀÚ¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î½àÈ÷¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
