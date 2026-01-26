Ãæ¹ñ¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½
Ãæ²Ê±§¹Ò¤Ï22Æü¡¢Èù½ÅÎÏ¶âÂ°ÉÕ²ÃÀ½Â¤¡ÊAM¡Ë²ó¼ý·¿²Ê³Ø¼Â¸³¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤òÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡ÎÏ³Ø¸¦µæ½ê¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¤³¤Î¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤Ï12Æü¡¢Ãæ²Ê±§¹Ò¤ÎÈô¹ÔÂÎ¡ÖÎÏ¹ã1¹æÍÚ1¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ½é¤È¤Ê¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°ÉÕ²ÃÀ½Â¤¡Ê3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Êµ»ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¥í¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿±§Ãè¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ó¼ý·¿²Ê³Ø¼Â¸³¤À¡£¼Â¸³¥Á¡¼¥à¤Ï±§Ãè¤ÎÈù½ÅÎÏ´Ä¶²¼¤Ç3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¶âÂ°ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Êµ»½Ñ¿å½à¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÏÈù½ÅÎÏ¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°ÉÕ²ÃÀ½Â¤¤ÎºàÎÁ°ÂÄêÍ¢Á÷¡¦À®·Á¡¢Á´¹©Äø¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥É¥ë¡¼¥×À©¸æ¡¢¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤È¥í¥±¥Ã¥È¤Î¹âÅÙ¤Ê¶¨Ä´¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î½ÅÍ×µ»½Ñ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¼Â¸³½ªÎ»¸å¡¢¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¤ò¼ý¤á¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ï¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤ÆÃåÎ¦¤·¡¢²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤ÏÍÏÍ»ÃÓ¤ÎÆ°ÅªÆÃÀ¡¢ºàÎÁÍ¢Á÷¡¢¶Å¸ÇµóÆ°¤Ê¤ÉÈù½ÅÎÏ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¥Ç¡¼¥¿¤Î¼èÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¶âÂ°ÉôÉÊ¤ÎÀ®·ÁÀºÅÙ¤äÎÏ³ØÆÃÀ¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¤â¼èÆÀ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î±§Ãè¶âÂ°3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ®½Å¤Ê¼Â¸³»ñÎÁ¤òÃßÀÑ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë