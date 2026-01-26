妊娠中の母子の健康管理は安全な出産のために欠かせない。

ただ、経済的な負担を感じている人もいる。誰もが不安なく妊婦健診を受けられるよう支援を拡充したい。

妊婦健診は、妊娠している女性が医師の診察を受けて健康状態を調べたり、赤ちゃんが順調に育っているかどうかを確認したりする目的で行われる。

健診には、血糖値や血圧、感染症の検査のほか、胎児の様子を確認する超音波検査などが含まれる。妊娠期間中、１４回程度に分けて行うのが望ましいとされる。

妊娠の経過を観察して母子の病気を早い段階で発見し、治療につなげる役割は重要だ。妊婦健診を受けなかった場合、妊娠中の状態が不明のまま出産することになり、合併症への対応が遅れるなど安全面でも不安が大きい。

それだけに、定期的な受診が不可欠になるが、妊婦健診は病気の治療とは異なるため公的な医療保険の適用外で、費用は医療機関が自由に決めている。

市区町村は、妊婦健診の公費助成として妊婦１人あたり平均約１１万円を支給している。地域によって差があるものの、自己負担は平均で１万〜２万円だという。

政府は少子化対策の一環として、出産費用に保険を適用し、自己負担分を保険料でカバーして無償化する方向で検討している。

ただ、分娩（ぶんべん）費用が無償となっても、出産前の妊婦健診の自己負担が残れば十分とは言えない。

こども家庭庁は、妊婦健診費用の全国一律の標準額を設定する方針だ。必要な検査などにかかる金額の目安を示すことで、医療機関の健診費用の適正化や自治体の助成額の拡充を図る狙いがある。

厚生労働省は母子保健法に基づき、検査の項目や実施する時期などを「望ましい基準」として定めているが、具体的な内容は各医療機関の裁量に委ねられている。

妊婦にとっては、必須の検査はどれで、いくらかかるのかがわかりにくいのが現状だ。

中には、医学的な必要性が低い検査が行われているという指摘もある。例えば胎児の超音波検査について、厚労省は計４回を標準としているが、健診のたびに実施している医療機関もあるという。

安全に出産するために必要な検査や回数、金額が明確になれば、妊婦も納得して受診できるだろう。胎児が立体的に見える「３Ｄエコー」など基準を超えた検査については、妊婦側が自費で受けるかどうかを判断すればよい。