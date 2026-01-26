¡Ú²¦¾ÀïÂè2¶É¡ÛÆ£°æ²¦¾¡¡1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡¡µþÅÔÂÐ¶É11Ï¢¾¡¡¡¡ÖÆ£°æ¶ÊÀþ¡×¤Î´°¾¡
¡¡¡þALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶ÉÂè2Æü ¡Ê2026Ç¯1·î25Æü¡¡µþÅÔ»Ô¡¦Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡Ë
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É6´§¡á¤¬±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤òÄ©Àï¼Ô¤Ë·Þ¤¨¤ëÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¡Ë¤Ï25Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤ÇÂè2¶É2ÆüÌÜ¤¬»Ø¤··Ñ¤¬¤ì¡¢¸á¸å6»þ43Ê¬¡¢Æ£°æ¤¬111¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¥¿¥¤¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµþÅÔÉÜÂÐ¶É10ÀïÁ´¾¡¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£Âè3¶É¤Ï2·î3¡¢4Æü¤ËÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¸¥å¡¡¤È¤¤È¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¡£87¼êÌÜ¢¥6»ÍÊâ¡ÊÂè1¿Þ¡Ë¡£¼«¿Ø¤Ç¤ÏÈô¼Ö¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢±ÊÀ¥²¦¤ËÆþ²¦¥ë¡¼¥È¤òÃÛ¤«¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶ä¤ò¶ðÂæ¤ØÃÖ¤¤¤¿¡£¥Î¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤Ø¤Î¼«¿®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖµÞ¤Ë·ã¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÝ¤É¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸å¼ê²¦¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£AIÉ¾²ÁÃÍ¤¬°ìÅÙ¤âÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅêÎ»¤ØÆ³¤¯¡ÖÆ£°æ¶ÊÀþ¡×¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼ÒÂÐ¶É¡£¸¡Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿23Æü¤ÏºòÇ¯ÅÓÃæ¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤¿ÀéËÜÄ»µï¤òÁ´¤Æ½ä¤ê¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÂÐ¶É¤ËÀ¸¤«¤»¤ì¤Ð¡×¡£Ä»µï¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤Ç´ê¤¤»ö¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÀéËÜ¤Ê¤é¤è¤ê¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¡£µþÅÔÉÜÂÐ¶É10ÀïÁ´¾¡¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤âÀ¸¤«¤·¡¢23Ç¯10·î¡¢»Ë¾å½é¤ÎÁ´8´§¤òÆÈÀê¤·¤¿²¦ºÂÀïÂè4¶É¤ò´Þ¤àÏ¢¾¡¤ò11¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¶É¤ËÂ³¤¤¤Æ¾¡ËôÀ¶ÏÂ¼·ÃÊ¤¬¹µ¼¼¤òË¬¤ì¤¿¡£Ï¢ºÜ¼¹É®¤Î¤¿¤á¡¢Æ£°æÀï¤ò¿ôÂ¿¤¯´ÑÀï¤¹¤ëÌÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£1»þ´Ö¤ÎÃë¿©µÙ·Æ¤Ï39Ê¬´Ö¤ÎÎ¥ÀÊ¤ÇÌá¤Ã¤¿¡£Âè1¶É³«»Ï»þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¼Ì¿¿¤â¼¨¤·¤¿¡£¸å¼êÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¤¬´û¤ËÁ°·¹»ÑÀª¡£±ÊÀ¥¤Î½é¼ê¤¬»Ø¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤À¡£¡Ö¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ò¤è¤ê·Ù²ü¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÏºòÇ¯°Ê¹ß¤Î²¦°ÌÀï¡¢²¦¾Àï¡¢Ì¾¿ÍÀï¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦¥ê¡¼¥°Àï¤Ç·×18ÀïÁ´¾¡¡£¡Ö3¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î±ÊÀ¥¤ò·Þ¤¨·â¤ÄÆ£°æ¤â¡¢¸½¾õ¤Ë°Â½»¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¾´ý¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Á°´üÂè5¶É¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢½é¤á¤Æ2¼êÌÜ¤Ç³ÑÆ»¤ò³«¤±¤ë¡Î¸å¡Ï3»ÍÊâ¤ò»Ø¤·¡¢°Ê¹ß2¼êÌÜ¡Î¸å¡Ï3»ÍÊâ¤Î¾´ý¤Ï6Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÊÂè3¶É¤â¡ËÇ®Àï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£Æ£°æ¤Ï¤³¤ÎÆüÊü±Ç¤ÎNHKÇÕ½à¡¹·è¾¡¤â¾¡Íø¤·¡Ö°ìÆü2¾¡¡×¡£º£Ç¯ÅÙ¾¡Î¨¤ò8³ä¤ËÌá¤·¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Ãæ8Æü¤ÇÂè3¶É¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¡ÊÅûºê¡¡²Å°ì¡Ë
¡¡¢ã¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¢ä¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¤ÎÀ¤¤òÇ¦¤Ö²¾¤Î»Ñ¤Ï¡ÄÆ£°æ¤À¤Ã¤¿¡ª¡©ÇØ¸å¤Ë¤Ï¿À¤ÎâÇÂ°¡Ê¤±¤ó¤¾¤¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¥¥Ä¥Í¤Î»Ñ¤ÈÄ»µï¤Î±Æ¤¬¥Á¥é¥ê¡£¡Ö±Æ³¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂÐ¶É¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¡¢¤ª¶¡¤¨¤µ¤ì¤¿´Å¤¤¤ªÍÈ¤²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬À÷¤ßÅÏ¤ë¡£¾åµ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£°æ¡£¼Â¤Ï1ÆüÌÜ¤Ë¿®¸¼ÂÞ¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¡¢²¿¤«°ì¤ÄËº¤ìÊª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£