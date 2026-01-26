ＡＩ（人工知能）やロボットの開発・活用などを担う技術者ら専門人材が２０４０年に３３９万人不足することが、経済産業省の推計でわかった。

１都３県（東京、千葉、埼玉、神奈川）を除き専門職を充足できる地域はなく、各地で深刻な人材難に陥る可能性がある。経産省や文部科学省などは「地域人材育成構想会議」を全国１０地域に設ける計画で、人材の需給均衡に向けた議論を始める。

推計は、２６日に開かれる政府の日本成長戦略会議の下にある人材育成分科会で示される。経産省が、地域別の詳細な推計を公表するのは初めて。

推計では「専門職」「事務職」「現場人材」の大きく三つに分類した。４０年には専門職全体で、１８６７万人の需要に対し１８１万人が不足（充足率９０％）。このうち、ＡＩ・ロボットの専門人材は国内で７８２万人求められるのに対し、供給は４４３万人（同５７％）にとどまる。

工場や建設現場、サービス業に従事する現場人材も、３２８３万人の需要に対し、２６０万人足りない状況（同９２％）となる。

一方、事務職は１０３９万人の需要を４３７万人上回る供給過多となる。

１都３県以外の８地域では専門職、現場人材ともに不足し、事務職が余剰となる。この８地域で、不足数から余剰数を引いた需給不釣り合い（ミスマッチ）の人数は関東（１都３県を除く）が最多の８９万人、最少は中国地方の３万人だった。

１都３県は現場人材のみが不足する。余剰の大部分は事務職で、１９３万人が供給過多のミスマッチ状態だ。１都３県では、高校の普通科や大学・大学院で文系専攻の１０７万人が、地域内で職に就けない可能性があるという。

地域人材育成構想会議は経済産業局や労働局、自治体、地元経済団体、大学などで構成。推計を踏まえた人材育成計画の策定や産官学連携を推進する場とし、２月上旬にも北海道で議論が始まる見込みだ。