£Ä£å£Î£Á¡¦ÅÙ²ñ¡¡£±ÂåÌÜ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×Àë¸À¡Ö½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×
¡¡£Ä£å£Î£Á¡¦ÅÙ²ñÎ´µ±³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤ÎÈ¬·ÊÅç¥·¡¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç¡Ö£²£°£²£¶½é½Õ¤Î½¸¤¤¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡£ºòÇ¯£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨À©Äê¤µ¤ì¤¿¾Þ¤Ç¡¢¡Ö½éÂå¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤ì¤Ð±Ê±ó¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤Î£±ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È²²¤»¤ºÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é¤Ç¤Î¸²Ãø¤Ê³èÌö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£ÅÙ²ñ¤Ï¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤Ê¤¤¡£µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¡££³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ø¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÅÙ²ñ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè»á¤ÏÅÙ²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¿¼¤¤Â¸ºß¤À¡£Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÆ±»á¤Î¤ªÉ¨¸µ¤Ç¤â¤¢¤ëÀéÍÕ¡¦º´ÁÒ»Ô¤Î¡Öº´ÁÒ¥·¥Ë¥¢¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍºµÇ°´äÌ¾µå¾ì¡×¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤ÇÄ¹Åè»áËÜ¿Í¤È°®¼ê¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÙ²ñ¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿ÁêÀî´ÆÆÄ¤â¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£