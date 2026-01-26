ÊÆ¼Í»¦¡¢À¯ÉÜÊÄº¿¤ËÈ¯Å¸¤â¡¡ºÐ½ÐË¡°Æ¡¢ÌîÅÞÈ¿È¯
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç24Æü¡¢°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬¹³µÄ³èÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤ò¼Í»¦¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢Ê£¿ô¤ÎÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¾å±¡µÄ°÷¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËÀ¯ÉÜºÐ½ÐË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤ÈÁê¼¡¤®É½ÌÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤¬°ìÉôÊÄº¿¤·¤¿¸å¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤Ä¤Ê¤®Í½»»¤Ïº£·îËö¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤ÊºÐ½ÐË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ë´Ù¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ì±¼çÅÞ¾å±¡¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¡¼¥Þ¡¼±¡ÆâÁíÌ³¤Ï24Æü¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò´É³í¤¹¤ë¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¸þ¤±¤ÎÍ½»»¤ò´Þ¤àºÐ½ÐË¡°Æ¤Î¿³µÄ¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¶¦ÏÂÅÞ¤ÏÄê¿ô100¤Î¾å±¡¤Ç53µÄÀÊ¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï²Ä·è¤ËÉ¬Í×¤Ê60É¼¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£ºÐ½ÐË¡°Æ¤Ï22Æü¤Ë²¼±¡¤òÄÌ²á¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¸þ¤±Í½»»¤Îºï¸º¤Ê¤É½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏºÆ¤Ó²¼±¡¤Ç¤ÎºÎ·è¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢²áµîºÇÄ¹¤Î43Æü´Ö¤ËµÚ¤ó¤ÀÀ¯ÉÜÊÄº¿¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÁá´üºÆ³«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤é¤âºÐ½ÐË¡°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£