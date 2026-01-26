¸µAKB48ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¢Ìó£³Ç¯¤Ö¤êÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¼ç±é¡Ö¤¼¤Ò¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é¡×ÃÏ¸µ¥Á¥Ð¥Æ¥ì¤ÇÆæ²ò¤
¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÏÂÅÄÆîÆá¡Ê26¡Ë¤¬ÀéÍÕ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥Á¥Ð¥Æ¥ì¡Ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÅÌÁ³¤Ê¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ã»²ÎÉô¡£¡×¡Ê2·î5Æü³«»Ï¡¢ÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤Î¸åÇÚ¡¢Æ£±àÎï¡Ê21¡Ë¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä24Ç¯¤Î·ëº§È¯É½¸å¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±Ì¾¾®Àâ¸¶ºî¤ÎÆæ²ò¤³Ø±à¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢Ê¸·ÝÉôÃ»²ÎÉôÌç¤ÎÉôÄ¹¤ÇÆæ²ò¤Ìò¤Îêá¥µ¥é¥À¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£Ã»²ÎÉôÌç¤Î¸åÇÚÌò¤ÎÆ£±à¤È¡¢¿äÍý¾®Àâ¤Î¡È¥Û¡¼¥à¥º¤È¥ï¥È¥½¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¹»Æâ¤Ø¤ÎÇúÇËÍ½¹ð¤Ê¤É¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£ÂçÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡Ø¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÌò¤Ï¹»Æâ¤Ç¤Ï°ÛÃ¼»ù¤Ç¡¢Éâ¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Â¾¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÑ¤Ê¿Í´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ£±à¤È¤ÏAKB48»þÂå¤Ï¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤¬½éÂÐÌÌ¡£OG¤âÁí½¸·ë¤·¤¿ºòÇ¯Ëö¤ÎAKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î²ñ¾ì¤Ë¤âÆ±¤¸Æü¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÆ±¤¸´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥ÕÄ¹¤¯¤Æ¤ä¤Ð¤¤¤Í¡¢¤È¤«ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆ£±à¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤¿AKB48¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÌ¾¾è¤ì¤ë¤Û¤ÉºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â´¶È¤«¤é8¡¢9Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¥À¥ó¥¹¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1´ü¡¢2´ü¤ÎÀèÇÚÊý¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥À¥ó¥¹¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£Á°ÅÄ¡ÊÆØ»Ò¡Ë¤µ¤ó¤âÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËËÜÈÖ¤Ï´°àú¤Ç¡£¡ØÀèÇÚ¤¹¤²¡¼¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ï22Ç¯ËöÊüÁ÷¤ÎÆ±¤¸¥Á¥Ð¥Æ¥ì¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÉÙÄÅÀÜÂ³»¦¿Í»ö·ï¡×°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÖÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤ë¤È²ÈÂ²¤¬´î¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Ä¤Ä¡ÖºÇ¶á¤Î³èÆ°¤ÏSNS¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Ê³°¤ÇÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»Å»ö¤Ê¤É¤â¡Ö¹¥¤¤Ê»Å»ö¡×¤È¤·¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï24Ç¯6·î¤ËÆ°²èÊÔ½¸¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¯4ºÐ¾å¤ÎÃËÀ¡Ö¤¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£20ÂåÁ°È¾¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ë¡Ö¡Ø°Õ³°¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¼ã¤¤º¢¤«¤é´êË¾¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êì¤âÁÄÊì¤â»Ð¤â20ÂåÁ°È¾¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È·è¿´¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£³Ú´ÑÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎÉ×¤ÎÂ¸ºß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤Ï¿À·Ð¼Á¥¿¥¤¥×¤Ç·ë¹½µ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ëº§Á°¤ÏÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤â¤Ä¤¤¤¿DVD¤¬3·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë¸×¥ÎÌç¤ÇÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÉÕ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£2¿Í¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤ÎµÜÎ¤è½Íå¡¢ÍÕ»³è½¸ê¡ÊRain Tree¡Ë¡¢¹õÀ¥Íü²Ö¡Êmy fav¡Ë¡¢Åì¸¶Í¥´õ¡ÊSAKURADOLL¡Ë¡¢ºù¤Þ¤Û¡ÊCHEERFUL¡Ë¡¢¼·À¥Ribi¡Ê¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¥ï¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ë¤é¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£ÂçÏÂÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ø¸þ¤±¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥»¥ê¥Õ³Ð¤¨¤«¤éÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Á¤«¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£¡Ú¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡Û