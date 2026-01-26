¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼ÊüÁ÷²ó¤¬ÊªµÄ¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ
¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×£²£³ÆüÊüÁ÷²ó¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¶É¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£¶¿Í·»Äï¤ÎÄ¹ÃË¡Ê¾®³Ø£¶Ç¯À¸¡Ë¤«¤é¡Ö£±Æü¤À¤±Ä¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤òÊüÁ÷¡£Î¾¿Æ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ï¼ÒÄ¹¡¢Éã¿Æ¤ÏÊì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÄïËå£µ¿Í¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä°é»ù¡¢¤½¤·¤Æ²È»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃµÄå¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤Î¤»¤¤¤ä¤¬°ÍÍê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Ï¼«Í³¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢°é»ù¤È²È»ö¤ËÈèÏ«º¤Øà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¾õÂÖ¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²£µÆü¤ËÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ú£±·î£²£³ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û¤ÈÂê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÅö³ºÊüÁ÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢£Ó£Î£ÓÅù¤Ç¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢Á§º÷¤äÀÜ¿¨¤Ï¸·¤Ë¤ª»ß¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¾ð¤äÆü¾ï¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´²ÈÂ²¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤¬¤½¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼èºà¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ÈÆ±°Õ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂº¸·¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÊÔ½¸¡¦ÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÈãÈ½¤äÈðëîÃæ½ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î°ÂÁ´¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤ËÈÖÁÈºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£