¡Ú½°±¡Áª¡Û¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¡Ö10¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¡×¤Çº®ÌÂ¡¡à¾¡»»Âç¤¢¤êá¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ë
¡¡£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤Çº®ÌÂ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÏÁý¤¹¤Î¤«¡½¡½¡£½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ï´û¤ËÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Í¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï²¼Íî·¹¸þ¤Ç¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£±£¹Æü¤Î²ò»¶É½ÌÀ¤Ç¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ²áÈ¾¿ô¡£Í¿ÅÞ¤Ç°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¤È¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô¡×¤ÏÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ØÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¸Å²°»á¤ÈÆ±¤¸Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¾¡»»Âç¤¢¤ê¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤Î±ÊÅÄÄ®¤À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤Î¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤¬·ëÅÞ¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÏµÄÀÊ³ÎÊÝ¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¤¤Þ¤À°ìÉô¤Ç»Ä¤ë¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÂç¥Ê¥¿¤ò¿¶¤Ã¤¿¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ÏÁ°²ó¤È°ã¤¤¡¢¸øÌÀÅÞÉ¼¤òÁ´¤¯¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¤È¤â¶¥¹ç¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ï¢Î©¤òÁÈ¤à°Ý¿·¤È¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç£¸£µÁ°¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Ï£±£°£°Á°¸å¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤Ï£±£¸£°¶á¤¯¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£Áªµó¶è¤´¤È¤Ë¾ðÀª¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÝ¼éÉ¼¤Î¿©¤¤¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¼ïÍ½Â¬¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃ±ÆÈ²áÈ¾¿ô³ÍÆÀ¤«¤é²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë£²£´¡¢£²£µÆü¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬£µ£·¡ó¤Ç£±¤«·îÁ°¤«¤é£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤â²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¤Ç¤â£´¡¦£´¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤Î£¶£³¡¦£±¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÍÁ³¡¢Ìó£¶³ä¶á¤¤¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á²ò»¶¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½°±¡Áª¤ÇÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Î¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ò½ü¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ëÃæ¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¡¦º¸ÇÉ·Ï¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯ºöÌÌ¤Ç¤«¤Ö¤ëÃæÆ»¤ËÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤ÏÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸øÌÀ¤ÈÎ©·û¤ÇÎ©¾ì¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ä¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¡¢¹ñÌ±¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤é¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ£²£³¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¼óÈÉ¤ÇÀï¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÅÞ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£Ã¯¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤ÇÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Î¢É½¤Ê¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ò¿®Ç¤¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£