¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡¦Í³ÎÉ¤æ¤é¡¢²«¿§¥Ó¥¥Ë¤«¤éÈþ¥Ð¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡ô¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¤ÎÍ³ÎÉ¤æ¤é¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×6¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2021Ç¯·ëÀ®¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ë¥Ã¥È¤¿¤¯¤·¾å¤²Èþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª
Í³ÎÉ¤Ï2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡×¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§Ã´Åö¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÂ²Î»³¸©Í³ÎÉÄ®¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¤È¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ë¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡¢Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹æ¤ÈÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Õ¤æ¤æ¤é¡ª¡×¤Ï¡¢¼çÍ×ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡ÊNMB48¡Ë¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡Í³ÎÉ¤æ¤é¡¢²«¿§¥Ó¥¥Ë»ÑÈäÏª
¢¡¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æ¤Ïº´Æ£åºÀ±
