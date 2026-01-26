NMB48Î¶ËÜÌïÀ¸¡¢¥¥ã¥ß¤ÇÈþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¡Ö½µ¥×¥ì¡×ÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛNMB48¤ÎÎ¶ËÜÌïÀ¸¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×6¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä
Î¶ËÜ¤Ï2022Ç¯¡¢NMB48¤Ë8´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£23Ç¯¤ËÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢25Ç¯¤Ë¤Ï32nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀÄ½Õ¤Î¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÉ½Âê¶ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏÍ³ÎÉ¤æ¤é¡Ê#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡Ë¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡ÊNMB48¡Ë¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æ¤Ïº´Æ£åºÀ±
