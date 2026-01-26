AKB48º´Æ£åºÀ±¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æ½éÅÐ¾ì ¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë»ÑÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡ÛAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×6¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡ËÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐAKB48¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª
º´Æ£¤Ï2022Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢É½»æ¤Ç¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏÍ³ÎÉ¤æ¤é¡Ê#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡Ë¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡ÊNMB48¡Ë¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û21ºÐAKB48¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª
¢¡º´Æ£åºÀ±¡Ö½µ¥×¥ì¡×É½»æÅÐ¾ì
º´Æ£¤Ï2022Ç¯5·î¡¢AKB48¤Î17´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯7·îÈ¯Çä¤Î64th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÎø µÍ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥àdiana¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë»Ñ¤ä¡¢¡ØM¥¹¥Æ SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¤Û¤«¡¢É½»æ¤Ç¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Í³ÎÉ¤æ¤é¡¦Î¶ËÜÌïÀ¸¤éÅÐ¾ì
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏAKB48¤Îº´Æ£åºÀ±¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¹æ¤Ë¤ÏÍ³ÎÉ¤æ¤é¡Ê#¤è¡¼¤è¡¼¤è¡¼¡Ë¡¢ÎÐÀî½ÕºÚ¡¢¿¹ÅÄÎÃ²Ö¡¢µÜÅè¤¯¤ë¤ß¡¢Î¶ËÜÌïÀ¸¡ÊNMB48¡Ë¡¢¼·³¤¤ê¤ª¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û